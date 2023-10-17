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Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков - РИА Новости, 17.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
15:32 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/malkov-1903350631.html
Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков
Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков - РИА Новости, 17.10.2023
Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков
В Рязанской области продолжается развитие социальной инфраструктуры, для чего используются все виды федеральной поддержки, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:32
2023-10-17T15:32
рязанская область
рязанская область
рязань
рязанский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Рязанской области продолжается развитие социальной инфраструктуры, для чего используются все виды федеральной поддержки, сообщил губернатор Павел Малков. По словам главы региона, в области готовятся к введению в эксплуатацию два детских сада на 224 места каждый. Для их строительства привлекались инфраструктурные бюджетные кредиты. "Продолжаем развивать социальную инфраструктуру… Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральный поддержки для создания социальной инфраструктуры", - написал Малков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что строительство детсада в микрорайоне Кальное города Рязани завершится в ноябре. В нём будет 10 групп, предусмотрено всё необходимое оснащение. Территорию вокруг сада благоустроят и оборудуют игровыми и спортивными элементами. Еще один детский сад, добавил глава региона, появится в селе Дядьково Рязанского района. Он уже построен, сейчас оформляются документы для ввода в эксплуатацию, до конца года он будет готов принять детей.
https://ria.ru/20231016/festival-1903204056.html
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рязанская область, рязань, рязанский район, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Рязанский район, Павел Малков
Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков

Малков: Рязанская область продолжит развивать социальную инфраструктуру

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Рязанской области продолжается развитие социальной инфраструктуры, для чего используются все виды федеральной поддержки, сообщил губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, в области готовятся к введению в эксплуатацию два детских сада на 224 места каждый. Для их строительства привлекались инфраструктурные бюджетные кредиты.
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"Продолжаем развивать социальную инфраструктуру… Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральный поддержки для создания социальной инфраструктуры", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что строительство детсада в микрорайоне Кальное города Рязани завершится в ноябре. В нём будет 10 групп, предусмотрено всё необходимое оснащение. Территорию вокруг сада благоустроят и оборудуют игровыми и спортивными элементами.
Еще один детский сад, добавил глава региона, появится в селе Дядьково Рязанского района. Он уже построен, сейчас оформляются документы для ввода в эксплуатацию, до конца года он будет готов принять детей.
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Рязанская областьРязанская областьРязаньРязанский районПавел Малков
 
 
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