https://ria.ru/20231017/malkov-1903350631.html

Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков

Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков - РИА Новости, 17.10.2023

Рязанская область продолжит развивать инфраструктуру, заявил Малков

В Рязанской области продолжается развитие социальной инфраструктуры, для чего используются все виды федеральной поддержки, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:32

2023-10-17T15:32

2023-10-17T15:32

рязанская область

рязанская область

рязань

рязанский район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Рязанской области продолжается развитие социальной инфраструктуры, для чего используются все виды федеральной поддержки, сообщил губернатор Павел Малков. По словам главы региона, в области готовятся к введению в эксплуатацию два детских сада на 224 места каждый. Для их строительства привлекались инфраструктурные бюджетные кредиты. "Продолжаем развивать социальную инфраструктуру… Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральный поддержки для создания социальной инфраструктуры", - написал Малков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что строительство детсада в микрорайоне Кальное города Рязани завершится в ноябре. В нём будет 10 групп, предусмотрено всё необходимое оснащение. Территорию вокруг сада благоустроят и оборудуют игровыми и спортивными элементами. Еще один детский сад, добавил глава региона, появится в селе Дядьково Рязанского района. Он уже построен, сейчас оформляются документы для ввода в эксплуатацию, до конца года он будет готов принять детей.

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https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html

рязанская область

рязань

рязанский район

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Дарья Буймова

рязанская область, рязань, рязанский район, павел малков