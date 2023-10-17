https://ria.ru/20231017/lovushka-1903430639.html

Эксперт считает, что США оказались в ловушке своих амбиций

Эксперт считает, что США оказались в ловушке своих амбиций - РИА Новости, 17.10.2023

Эксперт считает, что США оказались в ловушке своих амбиций

Ловушкой для Соединенных Штатов стало противостояние одновременно с двумя ведущими державами, Россией и Китаем, которое продлится в ближайшее десятилетие,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

сша

израиль

россия

джо байден

владимир путин

хамас

оон

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ловушкой для Соединенных Штатов стало противостояние одновременно с двумя ведущими державами, Россией и Китаем, которое продлится в ближайшее десятилетие, заявил и.о. директора Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский. "США оказываются в ловушке своих амбиций… Самый большой риск для США - оказаться в одновременном противоборстве с двумя ведущими державами, прежде всего, с Россией и КНР. Мы видим, что это становится сознательным выбором США", - сказал эксперт на круглом столе "Внутренняя и внешняя политика США на фоне мировых катаклизмов", состоявшемся в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином сохранится "как минимум в ближайшие 10-15 лет", и такая тенденция будет способствовать дальнейшему увеличению военных расходов США. "На следующий год запланированы военные расходы на 26 миллиардов долларов больше, чем в нынешнем году, и на 126 миллиардов долларов больше, чем в 2022 году. Такой подход, это, в общем, совершенно очевидно линия на то, чтобы удержать американское лидерство любой ценой", - добавил он. Эксперт также обратил внимание на то, что в ситуации вокруг эскалации палестино-израильского конфликта США не смогут отказаться от помощи Израилю. "От 14 до 30 миллиардов долларов могут попросить израильтяне у США военной помощи. Думаю, что США найдут возможность оказать эту помощь", - добавил Войтоловский, отметив, что в Израиль могут быть направлены "вооружения и военная техника, которую США производили для себя". Ранее президент США Джо Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html

https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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сша, израиль, россия, джо байден, владимир путин, хамас, оон