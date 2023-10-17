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"Одну дивизию — под Калининград". Литва решила взяться за оружие - РИА Новости, 17.10.2023
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08:00 17.10.2023 (обновлено: 08:16 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/litva-1903167635.html
"Одну дивизию — под Калининград". Литва решила взяться за оружие
"Одну дивизию — под Калининград". Литва решила взяться за оружие - РИА Новости, 17.10.2023
"Одну дивизию — под Калининград". Литва решила взяться за оружие
По примеру Варшавы в Вильнюсе кратно увеличивают военные расходы и даже намерены сформировать дивизию, способную вести не только оборонительные, но и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:00
2023-10-17T08:16
в мире
литва
вильнюс
арвидас анушаускас
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Давид Нармания. По примеру Варшавы в Вильнюсе кратно увеличивают военные расходы и даже намерены сформировать дивизию, способную вести не только оборонительные, но и наступательные действия. О радикальных изменениях в Литве — в материале РИА Новости.Полномасштабное обновлениеБывшая советская республика резко наращивает расходы на оборону. В частности, по словам главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, траты на вооружение и боеприпасы повысились втрое.Как сообщают СМИ, еще в прошлом году Литва подписала крупнейший в истории армейский контракт. Вильнюс выделяет 495 миллионов долларов на закупку у Вашингтона восьми систем HIMARS с ракетами дальностью до 300 километров — вероятно, речь идет об ATACMS. Поставки начнутся в 2025-м.Но этим дело не ограничилось. Приобретают американские армейские внедорожники JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), а также колесные бронемашины Boxer немецкого производства. Последние переделывают в БМП Vilkas.Впрочем, уникальность образца сомнительна. Сами "Боксеры" — по сути компиляция: необитаемые башни Samson Mk II производят в Израиле, ПТРК Spike LR — там же, 30-миллиметровые пушки Bushmaster II Mk44 — в США.Примечательно, что эти манипуляции стали причиной дипломатических трудностей у Вильнюса. С интеграцией башни возникли проблемы, из-за чего поставки задержались. И, как отмечает издание Haaretz, Литва обвинила компанию-производителя Rafael в затягивании работ. Ситуация разрешилась только после вмешательства официального Тель-Авива.Новая дивизияВильнюс старательно пытается превратить свои вооруженные силы в нечто, похожее на армию. Сейчас у Литвы порядка 23 тысяч солдат, современной техники не особо много, а самолеты вовсе "арендуют" у союзников по НАТО.Но к 2030-му планируют создать новую дивизию."О механизированной танковой дивизии речь не идет, но при достаточном финансировании и необходимых для этого политических решениях мы сможем развернуть среднюю дивизию", — заявлял в январе командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.Его сдержанная риторика объяснима — у Литвы не было собственных танков. Только этим летом стало известно о планах закупить немецкие "Леопарды"— около четырех десятков машин. В военном ведомстве объяснили: это позволит вести не только оборонительные боевые действия, но и полноценную маневренную войну.Помимо того, также Вильнюс намерен наконец обзавестись боевыми вертолетами. Летом прошлого года стало известно о планах по закупке американских UH-60M Black Hawk. Первые две из четырех машин прибудут в 2024-м. Общая стоимость контракта — 181 миллион евро.Главный козырьНо куда ощутимее изменились расходы на инфраструктурные проекты. По словам Анушаускаса, за два года эта статья выросла в 20 раз. Что объяснимо: литовские власти хоть и вооружаются под предлогом "защиты от российской агрессии", но прекрасно понимают — вся надежда на союзников.Львиная доля трат приходится на базы для сил быстрого реагирования НАТО, чью численность в прошлом году увеличили с 40 до 300 тысяч. В сентябре для этих целей построили лагерь Витянис, способный принять 800 человек. А в течение следующих двух лет планируют создать еще один — уже на 2,5 тысячи военных.Всего к 2024-му Литва планирует выделить на оборонные нужды около 2,06 миллиарда евро — 2,71 процента ВВП (в 2021-м было 2,03 процента). Причем из бюджета уйдут лишь 1,93 миллиарда, а оставшиеся деньги возьмут из "взносов солидарности". Это доля от сверхприбыли частных банков, которой те делятся с государством.Именно эти средства и пойдут на инфраструктурные проекты. Всего потратят 258 миллионов евро, из которых 128 миллионов будут внебюджетными.Такой механизм позволяет несколько снизить траты на армию. Однако в правительстве все чаще звучат призывы сделать военные расходы главной статьей бюджета.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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Нармания Давид
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литва, вильнюс, арвидас анушаускас, нато
В мире, Литва, Вильнюс, Арвидас Анушаускас, НАТО
В мире
"Одну дивизию — под Калининград". Литва решила взяться за оружие

Литва намерена довести расходы на оборону до 2,7% ВВП

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Давид Нармания. По примеру Варшавы в Вильнюсе кратно увеличивают военные расходы и даже намерены сформировать дивизию, способную вести не только оборонительные, но и наступательные действия. О радикальных изменениях в Литве — в материале РИА Новости.

Полномасштабное обновление

Бывшая советская республика резко наращивает расходы на оборону. В частности, по словам главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, траты на вооружение и боеприпасы повысились втрое.
Как сообщают СМИ, еще в прошлом году Литва подписала крупнейший в истории армейский контракт. Вильнюс выделяет 495 миллионов долларов на закупку у Вашингтона восьми систем HIMARS с ракетами дальностью до 300 километров — вероятно, речь идет об ATACMS. Поставки начнутся в 2025-м.
© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Но этим дело не ограничилось. Приобретают американские армейские внедорожники JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), а также колесные бронемашины Boxer немецкого производства. Последние переделывают в БМП Vilkas.
Впрочем, уникальность образца сомнительна. Сами "Боксеры" — по сути компиляция: необитаемые башни Samson Mk II производят в Израиле, ПТРК Spike LR — там же, 30-миллиметровые пушки Bushmaster II Mk44 — в США.
Примечательно, что эти манипуляции стали причиной дипломатических трудностей у Вильнюса. С интеграцией башни возникли проблемы, из-за чего поставки задержались. И, как отмечает издание Haaretz, Литва обвинила компанию-производителя Rafael в затягивании работ. Ситуация разрешилась только после вмешательства официального Тель-Авива.
© public domainНемецкий бронетранспортер Boxer
Немецкий бронетранспортер Boxer
© public domain
Немецкий бронетранспортер Boxer

Новая дивизия

Вильнюс старательно пытается превратить свои вооруженные силы в нечто, похожее на армию. Сейчас у Литвы порядка 23 тысяч солдат, современной техники не особо много, а самолеты вовсе "арендуют" у союзников по НАТО.
Но к 2030-му планируют создать новую дивизию.
"О механизированной танковой дивизии речь не идет, но при достаточном финансировании и необходимых для этого политических решениях мы сможем развернуть среднюю дивизию", — заявлял в январе командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Его сдержанная риторика объяснима — у Литвы не было собственных танков. Только этим летом стало известно о планах закупить немецкие "Леопарды"— около четырех десятков машин. В военном ведомстве объяснили: это позволит вести не только оборонительные боевые действия, но и полноценную маневренную войну.
© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкАмериканский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Помимо того, также Вильнюс намерен наконец обзавестись боевыми вертолетами. Летом прошлого года стало известно о планах по закупке американских UH-60M Black Hawk. Первые две из четырех машин прибудут в 2024-м. Общая стоимость контракта — 181 миллион евро.

Главный козырь

Но куда ощутимее изменились расходы на инфраструктурные проекты. По словам Анушаускаса, за два года эта статья выросла в 20 раз. Что объяснимо: литовские власти хоть и вооружаются под предлогом "защиты от российской агрессии", но прекрасно понимают — вся надежда на союзников.
Львиная доля трат приходится на базы для сил быстрого реагирования НАТО, чью численность в прошлом году увеличили с 40 до 300 тысяч. В сентябре для этих целей построили лагерь Витянис, способный принять 800 человек. А в течение следующих двух лет планируют создать еще один — уже на 2,5 тысячи военных.
Всего к 2024-му Литва планирует выделить на оборонные нужды около 2,06 миллиарда евро — 2,71 процента ВВП (в 2021-м было 2,03 процента). Причем из бюджета уйдут лишь 1,93 миллиарда, а оставшиеся деньги возьмут из "взносов солидарности". Это доля от сверхприбыли частных банков, которой те делятся с государством.
Именно эти средства и пойдут на инфраструктурные проекты. Всего потратят 258 миллионов евро, из которых 128 миллионов будут внебюджетными.
Такой механизм позволяет несколько снизить траты на армию. Однако в правительстве все чаще звучат призывы сделать военные расходы главной статьей бюджета.
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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