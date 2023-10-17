https://ria.ru/20231017/lisovets-1903139607.html
Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте
Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте - РИА Новости, 17.10.2023
Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте
Стилист и ведущий Влад Лисовец объяснил в интервью Валерии Гай Германике свое отношение к пассажирам в плацкарте, о которых ранее написал скандальный пост в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
шоубиз
валерия гай германика (дудинская)
владислав лисовец
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Стилист и ведущий Влад Лисовец объяснил в интервью Валерии Гай Германике свое отношение к пассажирам в плацкарте, о которых ранее написал скандальный пост в Сети. По словам Лисовца, его публикацию поняли неверно. Он не хотел оскорбить или унизить людей, путешествующих другим классом. Его привел в ужас уровень культуры."Можно хотя бы при женщине чуть-чуть фильтровать свою речь? Бычки все бросают под поезд, хотя — вот мусорка стоит. Плюют под поезд. С ребенком [женщина — ред.] разговаривает: "Иди сюда, я сказала!". Вот что вырастет из ребенка, с которым ты так разговариваешь?" — возмутился Лисовец.Ведущий добавил, что пост был также о том, что сейчас люди часто ищут виноватых вокруг себя, не задумываясь о том, как выглядят сами. Валерия Гай Германика попробовала ему возрастить, отметив, что люди сейчас — такие, и мир в целом такой."Разве это нормально — что мир такой? Почему им не заниматься? Почему не говорить? Людей надо учить! Кто-то должен делать замечания", — резюмировал стилист.
https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868906528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия гай германика (дудинская), владислав лисовец, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерия Гай Германика (Дудинская), Владислав Лисовец, Новости шоу-бизнеса
Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте
Влад Лисовец объяснил свой пост о плацкарте стремлением изменить мир к лучшему
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Стилист и ведущий Влад Лисовец объяснил
в интервью Валерии Гай Германике свое отношение к пассажирам в плацкарте, о которых ранее написал скандальный пост в Сети.
По словам Лисовца, его публикацию поняли неверно. Он не хотел оскорбить или унизить людей, путешествующих другим классом. Его привел в ужас уровень культуры.
«
"Можно хотя бы при женщине чуть-чуть фильтровать свою речь? Бычки все бросают под поезд, хотя — вот мусорка стоит. Плюют под поезд. С ребенком [женщина — ред.] разговаривает: "Иди сюда, я сказала!". Вот что вырастет из ребенка, с которым ты так разговариваешь?" — возмутился Лисовец.
Ведущий добавил, что пост был также о том, что сейчас люди часто ищут виноватых вокруг себя, не задумываясь о том, как выглядят сами.
Валерия Гай Германика попробовала ему возрастить, отметив, что люди сейчас — такие, и мир в целом такой.
«
"Разве это нормально — что мир такой? Почему им не заниматься? Почему не говорить? Людей надо учить! Кто-то должен делать замечания", — резюмировал стилист.
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