https://ria.ru/20231017/lisovets-1903139607.html

Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте

Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте - РИА Новости, 17.10.2023

Лисовец оправдался за скандальный пост о пассажирах в плацкарте

Стилист и ведущий Влад Лисовец объяснил в интервью Валерии Гай Германике свое отношение к пассажирам в плацкарте, о которых ранее написал скандальный пост в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:24

2023-10-17T01:24

2023-10-17T01:24

шоубиз

валерия гай германика (дудинская)

владислав лисовец

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Стилист и ведущий Влад Лисовец объяснил в интервью Валерии Гай Германике свое отношение к пассажирам в плацкарте, о которых ранее написал скандальный пост в Сети. По словам Лисовца, его публикацию поняли неверно. Он не хотел оскорбить или унизить людей, путешествующих другим классом. Его привел в ужас уровень культуры."Можно хотя бы при женщине чуть-чуть фильтровать свою речь? Бычки все бросают под поезд, хотя — вот мусорка стоит. Плюют под поезд. С ребенком [женщина — ред.] разговаривает: "Иди сюда, я сказала!". Вот что вырастет из ребенка, с которым ты так разговариваешь?" — возмутился Лисовец.Ведущий добавил, что пост был также о том, что сейчас люди часто ищут виноватых вокруг себя, не задумываясь о том, как выглядят сами. Валерия Гай Германика попробовала ему возрастить, отметив, что люди сейчас — такие, и мир в целом такой."Разве это нормально — что мир такой? Почему им не заниматься? Почему не говорить? Людей надо учить! Кто-то должен делать замечания", — резюмировал стилист.

https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868906528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валерия гай германика (дудинская), владислав лисовец, новости шоу-бизнеса