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"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой - РИА Новости, 17.10.2023
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15:00 17.10.2023 (обновлено: 15:01 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/kontrnastuplenie-1903338661.html
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой - РИА Новости, 17.10.2023
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой
Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:00
2023-10-17T15:01
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россия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен."Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. &lt;…&gt; Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?" – поинтересовался колумнист.Ван Бурен также задался вопросом о целях США на Украине. Он предположил, что они пытаются заставить Россию покинуть территорию, полученную после начала спецоперации. В этом случае, по его мнению, американцы должны знать о полном провале данного плана, поскольку российская армия, обороняясь в ходе контрнаступления ВСУ, смогла занять новые территории."О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента", – подытожил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
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сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин, вооруженные силы украины
США, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой

AC: американцы должны узнать правду о контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен.
"Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <…> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?" – поинтересовался колумнист.
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Ван Бурен также задался вопросом о целях США на Украине. Он предположил, что они пытаются заставить Россию покинуть территорию, полученную после начала спецоперации. В этом случае, по его мнению, американцы должны знать о полном провале данного плана, поскольку российская армия, обороняясь в ходе контрнаступления ВСУ, смогла занять новые территории.
"О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента", – подытожил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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СШАУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
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