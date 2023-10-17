https://ria.ru/20231017/kontrnastuplenie-1903338661.html
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой - РИА Новости, 17.10.2023
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой
Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:00
2023-10-17T15:00
2023-10-17T15:01
сша
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен."Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <…> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?" – поинтересовался колумнист.Ван Бурен также задался вопросом о целях США на Украине. Он предположил, что они пытаются заставить Россию покинуть территорию, полученную после начала спецоперации. В этом случае, по его мнению, американцы должны знать о полном провале данного плана, поскольку российская армия, обороняясь в ходе контрнаступления ВСУ, смогла занять новые территории."О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента", – подытожил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин, вооруженные силы украины
США, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой
AC: американцы должны узнать правду о контрнаступлении ВСУ