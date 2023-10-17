https://ria.ru/20231017/kontrnastuplenie-1903338661.html

"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой

"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой - РИА Новости, 17.10.2023

"Будь честен". В США обратились к Байдену с резкой просьбой

Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:00

2023-10-17T15:00

2023-10-17T15:01

сша

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент США должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен."Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <…> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?" – поинтересовался колумнист.Ван Бурен также задался вопросом о целях США на Украине. Он предположил, что они пытаются заставить Россию покинуть территорию, полученную после начала спецоперации. В этом случае, по его мнению, американцы должны знать о полном провале данного плана, поскольку российская армия, обороняясь в ходе контрнаступления ВСУ, смогла занять новые территории."О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента", – подытожил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html

https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html

сша

украина

россия

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сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин, вооруженные силы украины