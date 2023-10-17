https://ria.ru/20231017/konkurs-1903477415.html
Во всероссийском конкурсе "Семья года" победили 85 семей
Во всероссийском конкурсе "Семья года" победили 85 семей - РИА Новости, 17.10.2023
Во всероссийском конкурсе "Семья года" победили 85 семей
Всего 85 семей из 384 прошедших на федеральный этап победили во Всероссийском конкурсе "Семья года", сообщила первая заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:06
2023-10-17T23:06
2023-10-17T23:06
общество
россия
луганская народная республика
ольга баталина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всего 85 семей из 384 прошедших на федеральный этап победили во Всероссийском конкурсе "Семья года", сообщила первая заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 стали победителями в пяти номинациях. Символично, что сегодня же состоялось и первое заседание наблюдательного совета президентского конкурса "Это у нас семейное". И на заседании наблюдательного совета было принято решение, что победители Всероссийского конкурса "Семья года" без прохождения дистанционного этапа смогут принять участие сразу в очных полуфиналах", - сказала Баталина журналистам. По её словам, объем поддержки семей с детьми расширяется ежегодно - в 2024 году только федеральная часть детского бюджета превысит 2,9 триллиона рублей. "За последние годы введено единое пособие для поддержки семей с низкими доходами, модернизирована программа семейной ипотеки, продолжаются выплаты многодетным семьям на погашение части ипотечных кредитов, развивается система социального контракта и совершенствуется программа маткапитала", - объяснила первая замминистра. Она подчеркнула, что на первый план выходит повышение ценности семьи, семейного образа жизни и родительства. Торжественная церемония награждения победителей восьмого Всероссийского конкурса "Семья года" прошла 17 октября. В пяти номинациях победили 85 семей: 13 семей в номинации "Многодетная семья", 16 семей - "Молодая семья", 19 семей - "Сельская семья", 16 семей - "Золотая семья", 21 семья - "Семья – хранитель традиций". По данным организаторов, всего на участие были представлены 384 заявки из 86 субъектов РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Значительно возросло число семей – участников региональных конкурсов "Семья года". В 2023 году в региональных конкурсах приняли участие 3 444 семьи, что превышает число семей-участников 2020 года, когда заявки на конкурс прислали 1 613 семей.
https://ria.ru/20231017/konkurs-1903334476.html
https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, луганская народная республика, ольга баталина
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Ольга Баталина
Во всероссийском конкурсе "Семья года" победили 85 семей
Минтруда: всего 85 из 384 семей победили во всероссийском конкурсе "Семья года"
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всего 85 семей из 384 прошедших на федеральный этап победили во Всероссийском конкурсе "Семья года", сообщила первая заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«
"С регионального этапа на федеральный в этом году вышло 384 семьи, из которых 85 стали победителями в пяти номинациях. Символично, что сегодня же состоялось и первое заседание наблюдательного совета президентского конкурса "Это у нас семейное". И на заседании наблюдательного совета было принято решение, что победители Всероссийского конкурса "Семья года" без прохождения дистанционного этапа смогут принять участие сразу в очных полуфиналах", - сказала Баталина журналистам.
По её словам, объем поддержки семей с детьми расширяется ежегодно - в 2024 году только федеральная часть детского бюджета превысит 2,9 триллиона рублей.
«
"За последние годы введено единое пособие для поддержки семей с низкими доходами, модернизирована программа семейной ипотеки, продолжаются выплаты многодетным семьям на погашение части ипотечных кредитов, развивается система социального контракта и совершенствуется программа маткапитала", - объяснила первая замминистра.
Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек
Она подчеркнула, что на первый план выходит повышение ценности семьи, семейного образа жизни и родительства.
Торжественная церемония награждения победителей восьмого Всероссийского конкурса "Семья года" прошла 17 октября. В пяти номинациях победили 85 семей: 13 семей в номинации "Многодетная семья", 16 семей - "Молодая семья", 19 семей - "Сельская семья", 16 семей - "Золотая семья", 21 семья - "Семья – хранитель традиций".
По данным организаторов, всего на участие были представлены 384 заявки из 86 субъектов РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики
. Значительно возросло число семей – участников региональных конкурсов "Семья года". В 2023 году в региональных конкурсах приняли участие 3 444 семьи, что превышает число семей-участников 2020 года, когда заявки на конкурс прислали 1 613 семей.
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми