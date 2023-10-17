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Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
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00:59 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kongressvuman-1903211963.html
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль
США должны перестать поддерживать иностранные военные конфликты и не отправлять в Израиль американских военных, заявила член палаты представителей Марджори... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T00:59
2023-10-17T00:59
израиль
сша
россия
марджори тейлор грин
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США должны перестать поддерживать иностранные военные конфликты и не отправлять в Израиль американских военных, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. "Я полностью поддерживаю право Израиля на самооборону, и они очень хорошо с этим справляются, но я не поддерживаю отправку к ним наших военнослужащих", - написала Грин на своей странице в социальной сети Х. Грин добавила, что американским военным следует заниматься обеспечением безопасности границы США от "вторжения, которое там происходит", и на этом необходимо сфокусироваться правительству страны. "Прекратите финансировать и поддерживать иностранные войны", - отметила республиканка и уточнила, что не считает атаку на Израиль угрозой для Штатов. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США отобрали около 2 тысяч военных для возможной переброски в Израиль, задачами военных станут "консультационные" миссии, а также медицинская поддержка. Ранее представители американских властей неоднократно заявляли, что у США нет планов отправки своих военных в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/ssha-1902964200.html
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израиль, сша, россия, марджори тейлор грин, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль

Конгрессвуман Грин: США не должны отправлять своих военнослужащих в Израиль

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США должны перестать поддерживать иностранные военные конфликты и не отправлять в Израиль американских военных, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
«
"Я полностью поддерживаю право Израиля на самооборону, и они очень хорошо с этим справляются, но я не поддерживаю отправку к ним наших военнослужащих", - написала Грин на своей странице в социальной сети Х.
Грин добавила, что американским военным следует заниматься обеспечением безопасности границы США от "вторжения, которое там происходит", и на этом необходимо сфокусироваться правительству страны.
"Прекратите финансировать и поддерживать иностранные войны", - отметила республиканка и уточнила, что не считает атаку на Израиль угрозой для Штатов.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США отобрали около 2 тысяч военных для возможной переброски в Израиль, задачами военных станут "консультационные" миссии, а также медицинская поддержка.
Ранее представители американских властей неоднократно заявляли, что у США нет планов отправки своих военных в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильСШАРоссияМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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