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В Одессе облили краской Александровскую колонну - РИА Новости, 17.10.2023
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15:02 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kolonna-1903339096.html
В Одессе облили краской Александровскую колонну
В Одессе облили краской Александровскую колонну - РИА Новости, 17.10.2023
В Одессе облили краской Александровскую колонну
В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:02
2023-10-17T15:02
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко", - говорится в сообщении издания. Колонна была установлена в парке в 1891 году в честь российского императора Александра II. После революции с памятника были убраны все символы и надписи времен Российской Империи. На колонне установили барельеф Карла Маркса и назвали символом Третьего Интернационала. В 1954 году в связи с трёхсотлетием воссоединения Украины с Россией колонна была переименована в "Мемориал воссоединения Украины с Россией". В 2012 году ко Дню города памятнику вернули первоначальные вид и название - Александровская колонна. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, одесса, россия
В мире, Украина, Одесса, Россия
В Одессе облили краской Александровскую колонну

В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко

© Фото : Политика страны/TelegramАлександровская колонна в Одессе, которую вандалы облили краской
Александровская колонна в Одессе, которую вандалы облили краской - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Политика страны/Telegram
Александровская колонна в Одессе, которую вандалы облили краской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одессе облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко", - говорится в сообщении издания.
Колонна была установлена в парке в 1891 году в честь российского императора Александра II. После революции с памятника были убраны все символы и надписи времен Российской Империи. На колонне установили барельеф Карла Маркса и назвали символом Третьего Интернационала. В 1954 году в связи с трёхсотлетием воссоединения Украины с Россией колонна была переименована в "Мемориал воссоединения Украины с Россией". В 2012 году ко Дню города памятнику вернули первоначальные вид и название - Александровская колонна.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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