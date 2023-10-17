В Одессе облили краской Александровскую колонну
В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко
© Фото : Политика страны/TelegramАлександровская колонна в Одессе, которую вандалы облили краской
© Фото : Политика страны/Telegram
Александровская колонна в Одессе, которую вандалы облили краской
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Одессе вандалы облили краской Александровскую колонну, сообщает во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одессе облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко", - говорится в сообщении издания.
Колонна была установлена в парке в 1891 году в честь российского императора Александра II. После революции с памятника были убраны все символы и надписи времен Российской Империи. На колонне установили барельеф Карла Маркса и назвали символом Третьего Интернационала. В 1954 году в связи с трёхсотлетием воссоединения Украины с Россией колонна была переименована в "Мемориал воссоединения Украины с Россией". В 2012 году ко Дню города памятнику вернули первоначальные вид и название - Александровская колонна.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.