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Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
10:56 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kitay-1903262917.html
Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года
Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года - РИА Новости, 17.10.2023
Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года
Порядка 470 тысяч россиян могут посетить Китай до конца 2023 года, Россия же может принять 360 тысяч путешественников из Китая, сообщил журналистам вице-премьер РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:56
2023-10-17T10:56
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
дмитрий чернышенко
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Порядка 470 тысяч россиян могут посетить Китай до конца 2023 года, Россия же может принять 360 тысяч путешественников из Китая, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Говоря о туристических обменах, здесь сохраняется положительная динамика. Так, в 2022 году, когда действовали эпидемиологические ограничения, из КНР в РФ въехали 29,7 тысячи человек, из России в КНР – 17,4 тысячи. Уже в первом полугодии 2023 года эти показатели выросли в несколько раз – так, из Китая в Россию въехали 139,4 тысячи туристов, из нашей страны – 175 тысяч. По итогам 2023 года мы ожидаем 360 тысяч туристов из Китая и 470 тысяч человек, въехавших из России в КНР", – заявил он. По его словам, сейчас успешно реализуются совместные проекты, способствующие росту сотрудничества в сфере туризма. В том числе программа China Friendly в сфере обслуживания, в которой участвуют более 250 предприятий и организаций. Также между городами Благовещенск – Хэйхэ запущена канатная дорога протяженностью 976,28 метра и автомобильный мост через реку Амур. "Помимо этого, регулярно открываются новые маршруты и разрабатываются тематические туристические проекты", – заключил вице-премьер.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, дмитрий чернышенко
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Дмитрий Чернышенко
Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года

Чернышенко: около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года

© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Peng Peng
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Порядка 470 тысяч россиян могут посетить Китай до конца 2023 года, Россия же может принять 360 тысяч путешественников из Китая, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Говоря о туристических обменах, здесь сохраняется положительная динамика. Так, в 2022 году, когда действовали эпидемиологические ограничения, из КНР в РФ въехали 29,7 тысячи человек, из России в КНР – 17,4 тысячи. Уже в первом полугодии 2023 года эти показатели выросли в несколько раз – так, из Китая в Россию въехали 139,4 тысячи туристов, из нашей страны – 175 тысяч. По итогам 2023 года мы ожидаем 360 тысяч туристов из Китая и 470 тысяч человек, въехавших из России в КНР", – заявил он.
По его словам, сейчас успешно реализуются совместные проекты, способствующие росту сотрудничества в сфере туризма. В том числе программа China Friendly в сфере обслуживания, в которой участвуют более 250 предприятий и организаций. Также между городами Благовещенск – Хэйхэ запущена канатная дорога протяженностью 976,28 метра и автомобильный мост через реку Амур.
"Помимо этого, регулярно открываются новые маршруты и разрабатываются тематические туристические проекты", – заключил вице-премьер.
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек
Вчера, 10:03
 
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