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Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень - РИА Новости, 17.10.2023
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10:22 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kitay-1903258048.html
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень - РИА Новости, 17.10.2023
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень
Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:22
2023-10-17T10:22
в мире
китай
венгрия
пекин
виктор орбан
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Орбан прибыл в китайскую столицу для участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. "В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, мы должны воспользоваться этой возможностью, двигаться вперед и вывести китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что "очень рад встрече со старым другом", а также заявил, что высоко ценит приезд Орбана в КНР для участия в форуме "Один пояс, один путь" в третий раз. По его словам, в последние годы, как бы ни менялась международная ситуация, китайско-венгерские отношения всегда сохраняли развитие на высоком уровне. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html
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в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень

Си Цзиньпин: Китай и Венгрия должны вывести партнерство на новый уровень

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Орбан прибыл в китайскую столицу для участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И
20 февраля, 17:14
"В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, мы должны воспользоваться этой возможностью, двигаться вперед и вывести китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что "очень рад встрече со старым другом", а также заявил, что высоко ценит приезд Орбана в КНР для участия в форуме "Один пояс, один путь" в третий раз. По его словам, в последние годы, как бы ни менялась международная ситуация, китайско-венгерские отношения всегда сохраняли развитие на высоком уровне.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Вчера, 09:49
 
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