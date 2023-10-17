https://ria.ru/20231017/kitay-1903258048.html
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень - РИА Новости, 17.10.2023
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень
Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:22
2023-10-17T10:22
2023-10-17T10:22
в мире
китай
венгрия
пекин
виктор орбан
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1319:2048:2471_1920x0_80_0_0_2646611cf59789ba1216d6452d82b8c3.jpg
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Орбан прибыл в китайскую столицу для участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. "В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, мы должны воспользоваться этой возможностью, двигаться вперед и вывести китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что "очень рад встрече со старым другом", а также заявил, что высоко ценит приезд Орбана в КНР для участия в форуме "Один пояс, один путь" в третий раз. По его словам, в последние годы, как бы ни менялась международная ситуация, китайско-венгерские отношения всегда сохраняли развитие на высоком уровне. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень
Си Цзиньпин: Китай и Венгрия должны вывести партнерство на новый уровень
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Орбан прибыл в китайскую столицу для участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине
17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.
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"В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, мы должны воспользоваться этой возможностью, двигаться вперед и вывести китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что "очень рад встрече со старым другом", а также заявил, что высоко ценит приезд Орбана в КНР для участия в форуме "Один пояс, один путь" в третий раз. По его словам, в последние годы, как бы ни менялась международная ситуация, китайско-венгерские отношения всегда сохраняли развитие на высоком уровне.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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