https://ria.ru/20231017/kitay-1903258048.html

Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень

Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень - РИА Новости, 17.10.2023

Си Цзиньпин призвал вывести партнерство Китая и Венгрии на новый уровень

Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:22

2023-10-17T10:22

2023-10-17T10:22

в мире

китай

венгрия

пекин

виктор орбан

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Венгрия должны вывести двустороннее всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Орбан прибыл в китайскую столицу для участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. "В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, мы должны воспользоваться этой возможностью, двигаться вперед и вывести китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что "очень рад встрече со старым другом", а также заявил, что высоко ценит приезд Орбана в КНР для участия в форуме "Один пояс, один путь" в третий раз. По его словам, в последние годы, как бы ни менялась международная ситуация, китайско-венгерские отношения всегда сохраняли развитие на высоком уровне. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html

https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html

китай

венгрия

пекин

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Дарья Буймова

в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"