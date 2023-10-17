https://ria.ru/20231017/kitay-1903219864.html

Внимательно подумайте. В Китае предупредили США после слов Путина

Внимательно подумайте. В Китае предупредили США после слов Путина - РИА Новости, 17.10.2023

Внимательно подумайте. В Китае предупредили США после слов Путина

Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:26

2023-10-17T03:26

2023-10-17T03:26

в мире

россия

китай

владимир путин

сша

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем другая война".Как ранее отметил российский лидер, рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже "совсем другая война".Публикация на портале, посвященная выступлению Путина, вызвала активный отклик читателей в комментариях."Внимательно подумайте над его словами — и вспомните, что Москва поиграла своими ядерными мускулами во время боевых действий с Киевом. Так неужели вам все равно будет казаться, что Россия пошутила и не стоит воспринимать заявления Путина всерьез?" – написал один из пользователей."Путин должен добавить, что если Соединенные Штаты действительно вступят в войну с Китаем и Россией, то ситуация в мире сложится такая же, какая сегодня наблюдается в секторе Газа. Перемены затронут и те места, где живут члены американского конгресса", - заметил другой."Грубо говоря, боевые действия с Киевом — это всего лишь предостережение, необходимое, чтобы заставить врагов отойти подальше от порога", - указал еще один читатель."Если Америка настаивает на том, чтобы зажечь свечку в туалете, то есть ищет смерти, мы ей в этом поможем!" – предупредил один из комментаторов."Китай отправляет в США торговые суда с недорогими, но качественными товарами, а американцы в ответ мчатся в Поднебесную с военными кораблями, начиненными авиабомбами!" – возмутился еще один пользователь."Учитывая желание воевать одновременно с Китаем и Россией, я думаю, что некоторые американские политики сравнимы с сумасшедшими японскими милитаристами прошлого", - отметил другой читатель."США блефуют, давайте сначала посмотрим на Израиль. Увидим, есть ли у американцев возможности для поддержки двух конфликтов — на Украине и в Израиле — одновременно", - добавил один из комментаторов.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html

https://ria.ru/20231017/proschet-1903216275.html

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в мире, россия, китай, владимир путин, сша