Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/khimikaty-1903461590.html
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами - РИА Новости, 17.10.2023
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:11
2023-10-17T21:11
в мире
россия
оон
организация по запрещению химического оружия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898250159_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a45abe19f4402cddc1f296ce8c73649f.jpg
ООН, 17 окт – РИА Новости. Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. Он подтвердил твердую приверженность РФ своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия. "Призываем государства-члены оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсинными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - сказал Воронцов. По его словам, ответственность за химическую интоксикацию территории Украины несет не только киевский режим. "Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ, в том числе вещества BZ, шрапнельных боеприпасов, предназначенных для применения химвеществ, а также средств защиты от них, антидотов с целью проведения провокаций с использованием токсинных химикатов", - подчеркнул дипломат. "Шестого октября этого года передали гендиректору техсекретариата ОЗХО господину Ариасу данные по итогам анализа изъятых российскими военнослужащими в сложных условиях боевых действий в районе населенного пункта Работино проб, доказывающих применение в нарушение Конвенции о запрещении химоружия украинскими боевиками и иностранными наемниками отравляющих веществ", - указал Воронцов. Он назвал недопустимым, что западные спецслужбы покрывают, а зачастую и оказывают организационное сопровождение таких действий.
https://ria.ru/20231017/primenenie-1903453340.html
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903450184.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898250159_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d7a2013c666f9d39d4a94c81bbdeecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, организация по запрещению химического оружия, украина
В мире, Россия, ООН, Организация по запрещению химического оружия, Украина
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

Россия призывает страны ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

© AP Photo / Mary Altaffer78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
Он подтвердил твердую приверженность РФ своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия.
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ООН выступает против применения кассетных снарядов, заявил офис Гутерреша
Вчера, 20:20
«
"Призываем государства-члены оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсинными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - сказал Воронцов.
По его словам, ответственность за химическую интоксикацию территории Украины несет не только киевский режим. "Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ, в том числе вещества BZ, шрапнельных боеприпасов, предназначенных для применения химвеществ, а также средств защиты от них, антидотов с целью проведения провокаций с использованием токсинных химикатов", - подчеркнул дипломат.
«
"Шестого октября этого года передали гендиректору техсекретариата ОЗХО господину Ариасу данные по итогам анализа изъятых российскими военнослужащими в сложных условиях боевых действий в районе населенного пункта Работино проб, доказывающих применение в нарушение Конвенции о запрещении химоружия украинскими боевиками и иностранными наемниками отравляющих веществ", - указал Воронцов.
Он назвал недопустимым, что западные спецслужбы покрывают, а зачастую и оказывают организационное сопровождение таких действий.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе
Вчера, 19:59
 
В миреРоссияООНОрганизация по запрещению химического оружияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала