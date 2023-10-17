https://ria.ru/20231017/khimikaty-1903461590.html

Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами - РИА Новости, 17.10.2023

Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:11

2023-10-17T21:11

2023-10-17T21:11

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. Он подтвердил твердую приверженность РФ своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия. "Призываем государства-члены оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсинными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - сказал Воронцов. По его словам, ответственность за химическую интоксикацию территории Украины несет не только киевский режим. "Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ, в том числе вещества BZ, шрапнельных боеприпасов, предназначенных для применения химвеществ, а также средств защиты от них, антидотов с целью проведения провокаций с использованием токсинных химикатов", - подчеркнул дипломат. "Шестого октября этого года передали гендиректору техсекретариата ОЗХО господину Ариасу данные по итогам анализа изъятых российскими военнослужащими в сложных условиях боевых действий в районе населенного пункта Работино проб, доказывающих применение в нарушение Конвенции о запрещении химоружия украинскими боевиками и иностранными наемниками отравляющих веществ", - указал Воронцов. Он назвал недопустимым, что западные спецслужбы покрывают, а зачастую и оказывают организационное сопровождение таких действий.

https://ria.ru/20231017/primenenie-1903453340.html

https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903450184.html

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в мире, россия, оон, организация по запрещению химического оружия, украина