https://ria.ru/20231017/khezbollakh-1903481321.html

"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля

"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля

Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T23:47

2023-10-17T23:47

2023-10-18T03:31

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

сша

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль - ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", - говорится в заявлении движения."Хезболлах" отмечает, что заявлений с осуждением недостаточно, и призывает население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились".Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США. "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом (Израилем - ред.)", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, сша, махмуд аббас, хамас