"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля
Движение "Хезболлах" объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля
© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболлах"
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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"Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль - ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" отмечает, что заявлений с осуждением недостаточно, и призывает население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились".
Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США. "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом (Израилем - ред.)", - говорится в заявлении.