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"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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23:47 17.10.2023 (обновлено: 03:31 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/khezbollakh-1903481321.html
"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля
"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля
Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T23:47
2023-10-18T03:31
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
сша
махмуд аббас
хамас
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль - ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", - говорится в заявлении движения."Хезболлах" отмечает, что заявлений с осуждением недостаточно, и призывает население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились".Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США. "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом (Израилем - ред.)", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, сша, махмуд аббас, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, США, Махмуд Аббас, ХАМАС
"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля

Движение "Хезболлах" объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболлах"
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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"Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль - ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" отмечает, что заявлений с осуждением недостаточно, и призывает население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить "сильный гнев и оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились".
Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США. "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом (Израилем - ред.)", - говорится в заявлении.
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В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванСШАМахмуд АббасХАМАС
 
 
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