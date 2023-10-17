https://ria.ru/20231017/keshbek-1903286582.html
Чернышенко рассказал о перспективе возвращения туристического кешбэка
Чернышенко рассказал о перспективе возвращения туристического кешбэка - РИА Новости, 17.10.2023
Чернышенко рассказал о перспективе возвращения туристического кешбэка
Планов по полноценному возвращению программы туристического кешбэка в 20 процентов за поездки по России пока нет, но возможно обсуждение об использовании такой... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:01
2023-10-17T12:01
2023-10-17T12:30
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Планов по полноценному возвращению программы туристического кешбэка в 20 процентов за поездки по России пока нет, но возможно обсуждение об использовании такой меры адресно - в рамках социальной поддержки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Пока таких планов нет, это была, скорее, мера такой отчасти социальной поддержки и поддержки отрасли в ситуации, когда очень резко сжался спрос, и его нужно было поддерживать. Понятно, что такая мера имеет свою оборотную сторону, она разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта", – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, планируется ли возвращение программы туристического кешбэка за поездки по России. Он отметил, что как разовая и социальная мера кешбэк "отлично сработал". "Пока в ближайшее время, может быть, для каких-то групп пользователей: участников СВО, или семей с определенными критериями нуждаемости – опять же, как социальная функция, она возможна, но не как экономическая", – пояснил вице-премьер. "Мы видим огромный внутренний спрос, и именно поэтому сейчас все инвестиционные возможности направлены на создание инфраструктуры, в частности мера по строительству быстровозводимых модульных объектов. Это хорошая мера, она здорово работает", – добавил Чернышенко. Госпрограмма субсидирования поездок по России – туристический кешбэк – была запущена в 2020 году. Чтобы получить его, оплатить путешествие было необходимо картой "Мир" – тогда обратно на карту возвращалось 20 процентов от потраченной суммы. Последний этап программы был реализован осенью 2022 года.
https://ria.ru/20231006/puteshestviya-1900758186.html
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новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий чернышенко, отдых в россии, кешбэк
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, отдых в России, Кешбэк
Чернышенко рассказал о перспективе возвращения туристического кешбэка
Чернышенко: планов по возврату туристического кешбэка за поездки по России нет
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Планов по полноценному возвращению программы туристического кешбэка в 20 процентов за поездки по России пока нет, но возможно обсуждение об использовании такой меры адресно - в рамках социальной поддержки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Пока таких планов нет, это была, скорее, мера такой отчасти социальной поддержки и поддержки отрасли в ситуации, когда очень резко сжался спрос, и его нужно было поддерживать. Понятно, что такая мера имеет свою оборотную сторону, она разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта", – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, планируется ли возвращение программы туристического кешбэка за поездки по России.
Он отметил, что как разовая и социальная мера кешбэк "отлично сработал". "Пока в ближайшее время, может быть, для каких-то групп пользователей: участников СВО, или семей с определенными критериями нуждаемости – опять же, как социальная функция, она возможна, но не как экономическая", – пояснил вице-премьер.
"Мы видим огромный внутренний спрос, и именно поэтому сейчас все инвестиционные возможности направлены на создание инфраструктуры, в частности мера по строительству быстровозводимых модульных объектов. Это хорошая мера, она здорово работает", – добавил Чернышенко.
Госпрограмма субсидирования поездок по России – туристический кешбэк – была запущена в 2020 году. Чтобы получить его, оплатить путешествие было необходимо картой "Мир" – тогда обратно на карту возвращалось 20 процентов от потраченной суммы. Последний этап программы был реализован осенью 2022 года.
Названы страны, где власти активно развивают внутренний туризм