https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный - РИА Новости, 17.10.2023
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:39
2023-10-17T15:39
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). "В 14:00 местного времени эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 15 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – сообщил собеседник. Отмечается, что активность Безымянного резко возросла 16 октября. В ближайшие один-три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Высота вулкана 2882 метра над уровнем моря.
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Новости - Туризм, Туризм, Камчатка, Усть-Камчатский район, вулканы
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 3,5 километра
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"В 14:00 местного времени эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 15 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – сообщил собеседник.
Отмечается, что активность Безымянного резко возросла 16 октября. В ближайшие один-три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря.
Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Высота вулкана 2882 метра над уровнем моря.
На Камчатке не рекомендуют приближаться к вулкану Безымянный