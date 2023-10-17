https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html

На Камчатке активизируется вулкан Безымянный

На Камчатке активизируется вулкан Безымянный - РИА Новости, 17.10.2023

На Камчатке активизируется вулкан Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:39

2023-10-17T15:39

2023-10-17T15:39

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). "В 14:00 местного времени эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 15 километров на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – сообщил собеседник. Отмечается, что активность Безымянного резко возросла 16 октября. В ближайшие один-три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Высота вулкана 2882 метра над уровнем моря.

https://ria.ru/20231013/kamchatka-1902425529.html

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новости - туризм, туризм, камчатка, усть-камчатский район, вулканы