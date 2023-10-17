https://ria.ru/20231017/izrail-1903274701.html

Армия Израиля сфокусировалась на секторе Газа

Армия Израиля сфокусировалась на секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023

Армия Израиля сфокусировалась на секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время сфокусирована на секторе Газа, ситуация на севере, где происходят инциденты на границе с Ливаном, постоянно... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:33

2023-10-17T11:33

2023-10-17T11:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время сфокусирована на секторе Газа, ситуация на севере, где происходят инциденты на границе с Ливаном, постоянно отслеживается, сообщил во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. "Мы по-прежнему сосредоточены на секторе Газа. Мы находимся в состоянии повышенной бдительности на севере. Если "Хезболлах" совершит серьезную ошибку, мы ответим большой силой. Государству Ливан следует задаться вопросом, готово ли оно поставить себя под угрозу из-за террористов ... в секторе Газа. Им нужно задать себе этот вопрос", - заявил он на брифинге. По словам Хагари, северное командование постоянно отслеживает ситуацию. Ранее во вторник израильские военные сообщили о стрельбе с территории Ливана в направлении приграничного израильского города Метула. Израильские СМИ сообщили, что два человека получили ранения в результате обстрела, а жителей попросили покинуть город. Армия Израиля сообщила, танки ЦАХАЛ ведут огонь по позиции на ливанской территории, откуда был выпущен противотанковый снаряд. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/gaza-1903261291.html

https://ria.ru/20231017/oon-1903256752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году