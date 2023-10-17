https://ria.ru/20231017/izrail-1903269562.html

Израиль сообщил, что прекращения огня в секторе Газа нет

Израиль сообщил, что прекращения огня в секторе Газа нет - РИА Новости, 17.10.2023

Израиль сообщил, что прекращения огня в секторе Газа нет

В секторе Газа режима прекращения огня сейчас нет, все боевые операции продолжаются, сообщил во вторник утром пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:11

2023-10-17T11:11

2023-10-17T11:11

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902876743_0:156:3072:1883_1920x0_80_0_0_cfdffb991ad8fd80090c08ff0af48898.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. В секторе Газа режима прекращения огня сейчас нет, все боевые операции продолжаются, сообщил во вторник утром пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари."Хочу подчеркнуть – режима прекращения огня нет. Повторяю, боевые действия продолжаются. Мы продвигаемся в оценках ситуации и готовимся к продолжению (боевых действий)", - заявил он на брифинге. Хагари добавил, что за ночь не произошло ничего необычного, отметив, что потерь среди израильских сил не зафиксировано. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/izrail-1903256245.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году