Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал трагедией палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 17.10.2023 (обновлено: 10:43 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/izrail-1903250949.html
Песков назвал трагедией палестино-израильский конфликт
Песков назвал трагедией палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 17.10.2023
Песков назвал трагедией палестино-израильский конфликт
Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия, в том числе гуманитарная, - это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:59
2023-10-17T10:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902768376_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_0a6ccd0b2f12d4c081391abe4c229c9f.jpg
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия, в том числе гуманитарная, - это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что конфликт настолько застарелый. Фактически, трагедия, которая разворачивается - и гуманитарная - конечно, это все последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования", - заявил Песков журналистам.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/peskov-1903254140.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231016/putin-1903183875.html
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902768376_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a490db8537e771ee9fa80518a7e4089d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, хамас, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ХАМАС, ООН
Песков назвал трагедией палестино-израильский конфликт

Песков назвал палестино-израильский конфликт итогом пренебрежения к проблеме

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия, в том числе гуманитарная, - это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что конфликт настолько застарелый. Фактически, трагедия, которая разворачивается - и гуманитарная - конечно, это все последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования", - заявил Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта
Вчера, 10:06
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин обсудил с Нетаньяху палестино-израильский конфликт
16 октября, 20:34
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинДмитрий ПесковХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала