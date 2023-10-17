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Глава CENTCOM прибыл в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
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09:17 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/izrail-1903238915.html
Глава CENTCOM прибыл в Израиль
Глава CENTCOM прибыл в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
Глава CENTCOM прибыл в Израиль
Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль, где встретится в том числе с начальником генштаба Герци... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:17
2023-10-17T09:17
в мире
израиль
сша
россия
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джон кирби
биньямин нетаньяху
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль, где встретится в том числе с начальником генштаба Герци Халеви, обсудит потребности армии Израиля и обозначит стремление США не допустить вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт, сообщило ведомство в соцсети Х. "Я здесь, чтобы гарантировать, что у Израиля есть все, что ему необходимо для самообороны, и уделю особое внимание тому, чтобы избежать вовлечения других сторон в конфликт", - приводятся слова Куриллы в заявлении CENTCOM. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден также посетит Израиль, где в ходе визита 18 октября встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими представителями властей страны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/izrail-1903235217.html
https://ria.ru/20231017/izrail-1903228542.html
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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, джон кирби, биньямин нетаньяху, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас
В мире, Израиль, США, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС
Глава CENTCOM прибыл в Израиль

Глава CENTCOM Курилла прибыл в Израиль, где обсудит помощь от Вашингтона

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль, где встретится в том числе с начальником генштаба Герци Халеви, обсудит потребности армии Израиля и обозначит стремление США не допустить вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт, сообщило ведомство в соцсети Х.
"Я здесь, чтобы гарантировать, что у Израиля есть все, что ему необходимо для самообороны, и уделю особое внимание тому, чтобы избежать вовлечения других сторон в конфликт", - приводятся слова Куриллы в заявлении CENTCOM.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов
Вчера, 08:51
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден также посетит Израиль, где в ходе визита 18 октября встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими представителями властей страны.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израиль заявил об ударах по военным объектам ХАМАС и "Джихада"
Вчера, 07:21
 
В миреИзраильСШАРоссияДжо БайденДжон КирбиБиньямин НетаньяхуВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАС
 
 
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