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На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя - РИА Новости, 17.10.2023
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17:27 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html
На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя
На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя - РИА Новости, 17.10.2023
На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя
Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, объявлен в розыск, ранее он, предварительно, надругался и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:27
2023-10-17T17:27
происшествия
новоуральск
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, объявлен в розыск, ранее он, предварительно, надругался и над девушками в своем заведении, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По информации правоохранительных органов, неделю назад в Новоуральске избили и изнасиловали шваброй гостя местного кафе, заявление в полицию от потерпевшего поступило 16 октября. Возбуждено уголовное дело о совершении в отношении мужчины насильственных действий сексуального характера, подчеркнули в областном управлении СК РФ. "Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, и ранее по своему поведению "ангелом добра" не славился в своем небольшом закрытом городе. В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Это было в 2000 и 2010 годах. Крайнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя, откуда он освободился в сентябре 2011 года. Увеселительное заведение, где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния, принадлежало сначала отцу подозреваемого, а после смерти главы семьи досталось по наследству ему", – сказал Горелых. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение фигуранта, в его квартире и кафе прошли обыски, изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения. "Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02", конфиденциальность гарантируется", – отметил представитель полиции. По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка", там директор заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео – якобы этот мужчина причастен к гибели человека, в годовщину смерти которого в кафе собрались его родственники.
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html
https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html
новоуральск
свердловская область
россия
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происшествия, новоуральск, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новоуральск, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя

На Урале ищут владельца кафе, предположительно, изнасиловавшего шваброй гостя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, объявлен в розыск, ранее он, предварительно, надругался и над девушками в своем заведении, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По информации правоохранительных органов, неделю назад в Новоуральске избили и изнасиловали шваброй гостя местного кафе, заявление в полицию от потерпевшего поступило 16 октября. Возбуждено уголовное дело о совершении в отношении мужчины насильственных действий сексуального характера, подчеркнули в областном управлении СК РФ.
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"Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, и ранее по своему поведению "ангелом добра" не славился в своем небольшом закрытом городе. В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Это было в 2000 и 2010 годах. Крайнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя, откуда он освободился в сентябре 2011 года. Увеселительное заведение, где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния, принадлежало сначала отцу подозреваемого, а после смерти главы семьи досталось по наследству ему", – сказал Горелых.
Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение фигуранта, в его квартире и кафе прошли обыски, изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения. "Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02", конфиденциальность гарантируется", – отметил представитель полиции.
По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка", там директор заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео – якобы этот мужчина причастен к гибели человека, в годовщину смерти которого в кафе собрались его родственники.
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ПроисшествияНовоуральскСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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