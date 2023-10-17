https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html

На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя

На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя - РИА Новости, 17.10.2023

На Урале ищут владельца кафе, подозреваемого в изнасиловании посетителя

Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, объявлен в розыск, ранее он, предварительно, надругался и... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:27

2023-10-17T17:27

2023-10-17T17:27

происшествия

новоуральск

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, объявлен в розыск, ранее он, предварительно, надругался и над девушками в своем заведении, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По информации правоохранительных органов, неделю назад в Новоуральске избили и изнасиловали шваброй гостя местного кафе, заявление в полицию от потерпевшего поступило 16 октября. Возбуждено уголовное дело о совершении в отношении мужчины насильственных действий сексуального характера, подчеркнули в областном управлении СК РФ. "Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, и ранее по своему поведению "ангелом добра" не славился в своем небольшом закрытом городе. В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Это было в 2000 и 2010 годах. Крайнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя, откуда он освободился в сентябре 2011 года. Увеселительное заведение, где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния, принадлежало сначала отцу подозреваемого, а после смерти главы семьи досталось по наследству ему", – сказал Горелых. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение фигуранта, в его квартире и кафе прошли обыски, изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения. "Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02", конфиденциальность гарантируется", – отметил представитель полиции. По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка", там директор заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео – якобы этот мужчина причастен к гибели человека, в годовщину смерти которого в кафе собрались его родственники.

https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html

https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html

новоуральск

свердловская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новоуральск, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)