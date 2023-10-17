Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 17.10.2023 (обновлено: 11:52 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/iran-1903277903.html
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана - РИА Новости, 17.10.2023
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:41
2023-10-17T11:52
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам."Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
иран
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана

Лукашенко: Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам.
"Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.
По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - подчеркнул глава белорусского государства.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
Вчера, 08:00
 
В миреИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала