https://ria.ru/20231017/iran-1903277903.html
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана - РИА Новости, 17.10.2023
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:41
2023-10-17T11:41
2023-10-17T11:52
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам."Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Лукашенко: Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана