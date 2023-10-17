https://ria.ru/20231017/iran-1903277903.html

Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана

Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана - РИА Новости, 17.10.2023

Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:41

2023-10-17T11:41

2023-10-17T11:52

в мире

иран

белоруссия

александр лукашенко

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана, и призвал Тегеран к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять этим выпадам."Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.По словам Лукашенко, ответом на такое давление Запада должно стать сотрудничество дружественных стран. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - подчеркнул глава белорусского государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году