https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html

Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области

Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области - РИА Новости, 17.10.2023

Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области

Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:20

архангельская область

архангельская область

архангельск

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 17 окт – РИА Новости. Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет направлена на строительство и обновление социальной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "На реализацию адресной инвестиционной программы в 2024–2026 годах предусматриваем 10 миллиардов рублей. Это средства на выполнение 74 мероприятий по строительству новых и ремонту существующих школ, детских садов, больниц, дорог и инженерной инфраструктуры", – написал Цыбульский.Он добавил, что финансирование на 2024 год составит порядка 5,6 миллиарда рублей. Доля софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 56 процентов. При этом 1,5 миллиарда направят на строительство образовательных учреждений. Как отметили в пресс-службе правительства области, по соглашению с Министерством просвещения России продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая. На реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в том числе 468 миллионов – на мероприятия федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", 600 миллионов рублей – на реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске, а также на проекты по строительству очистных сооружений. В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области" с привлечением федеральных средств запланированы проектирование и строительство здания поликлиник в селах Лешуконское и Карпогоры, реконструкция Вельской ЦРБ, проектирование и строительство офиса врача общей практики в Архангельске на улице Мудьюгской. В настоящее время министерство здравоохранения осуществляет подготовку обоснования инвестиций, технологический и ценовой аудит указанных объектов. Продолжится реконструкция здания Новодвинского культурного центра, строительство здания культурно-досугового центра на 208 мест в поселке Пинега, домов культуры в поселках Обозерский Плесецкого округа и Талаги Приморского района, а также строительство Арктического учебного центра по переподготовке пожарных формирований. В рамках инвестпрограммы будет обеспечено финансирование дальнейшего строительства дороги Онега – Тамица – Кянда, а также реализация инфраструктурных проектов на Соловках. Выделены дополнительные средства на строительство крытой ледовой арены на стадионе "Север" в Северодвинске. "Объем финансирования региональной инвестпрограммы в будущем предполагается увеличить с учетом поступления средств по федеральным соглашениям", - уточнили в пресс-службе правительства области.

https://ria.ru/20231013/investory-1902631172.html

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

https://ria.ru/20231013/proekt-1902618009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

архангельская область, архангельск, россия, александр цыбульский