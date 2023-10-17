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Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области - РИА Новости, 17.10.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
14:16 17.10.2023 (обновлено: 14:20 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html
Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области
Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области - РИА Новости, 17.10.2023
Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области
Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:16
2023-10-17T14:20
архангельская область
архангельская область
архангельск
россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 окт – РИА Новости. Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет направлена на строительство и обновление социальной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "На реализацию адресной инвестиционной программы в 2024–2026 годах предусматриваем 10 миллиардов рублей. Это средства на выполнение 74 мероприятий по строительству новых и ремонту существующих школ, детских садов, больниц, дорог и инженерной инфраструктуры", – написал Цыбульский.Он добавил, что финансирование на 2024 год составит порядка 5,6 миллиарда рублей. Доля софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 56 процентов. При этом 1,5 миллиарда направят на строительство образовательных учреждений. Как отметили в пресс-службе правительства области, по соглашению с Министерством просвещения России продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая. На реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в том числе 468 миллионов – на мероприятия федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", 600 миллионов рублей – на реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске, а также на проекты по строительству очистных сооружений. В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области" с привлечением федеральных средств запланированы проектирование и строительство здания поликлиник в селах Лешуконское и Карпогоры, реконструкция Вельской ЦРБ, проектирование и строительство офиса врача общей практики в Архангельске на улице Мудьюгской. В настоящее время министерство здравоохранения осуществляет подготовку обоснования инвестиций, технологический и ценовой аудит указанных объектов. Продолжится реконструкция здания Новодвинского культурного центра, строительство здания культурно-досугового центра на 208 мест в поселке Пинега, домов культуры в поселках Обозерский Плесецкого округа и Талаги Приморского района, а также строительство Арктического учебного центра по переподготовке пожарных формирований. В рамках инвестпрограммы будет обеспечено финансирование дальнейшего строительства дороги Онега – Тамица – Кянда, а также реализация инфраструктурных проектов на Соловках. Выделены дополнительные средства на строительство крытой ледовой арены на стадионе "Север" в Северодвинске. "Объем финансирования региональной инвестпрограммы в будущем предполагается увеличить с учетом поступления средств по федеральным соглашениям", - уточнили в пресс-службе правительства области.
https://ria.ru/20231013/investory-1902631172.html
https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html
https://ria.ru/20231013/proekt-1902618009.html
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архангельская область, архангельск, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Россия, Александр Цыбульский
Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области

Инвестпрограмму на десять миллиардов рублей утвердили в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 окт – РИА Новости. Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет направлена на строительство и обновление социальной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
«
"На реализацию адресной инвестиционной программы в 2024–2026 годах предусматриваем 10 миллиардов рублей. Это средства на выполнение 74 мероприятий по строительству новых и ремонту существующих школ, детских садов, больниц, дорог и инженерной инфраструктуры", – написал Цыбульский.
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест
13 октября, 18:27
Он добавил, что финансирование на 2024 год составит порядка 5,6 миллиарда рублей. Доля софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 56 процентов. При этом 1,5 миллиарда направят на строительство образовательных учреждений. Как отметили в пресс-службе правительства области, по соглашению с Министерством просвещения России продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая.
На реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в том числе 468 миллионов – на мероприятия федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", 600 миллионов рублей – на реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске, а также на проекты по строительству очистных сооружений.
В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области" с привлечением федеральных средств запланированы проектирование и строительство здания поликлиник в селах Лешуконское и Карпогоры, реконструкция Вельской ЦРБ, проектирование и строительство офиса врача общей практики в Архангельске на улице Мудьюгской. В настоящее время министерство здравоохранения осуществляет подготовку обоснования инвестиций, технологический и ценовой аудит указанных объектов.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В программу развития территорий Архангельской области включили 22 участка
6 октября, 11:26
Продолжится реконструкция здания Новодвинского культурного центра, строительство здания культурно-досугового центра на 208 мест в поселке Пинега, домов культуры в поселках Обозерский Плесецкого округа и Талаги Приморского района, а также строительство Арктического учебного центра по переподготовке пожарных формирований.
В рамках инвестпрограммы будет обеспечено финансирование дальнейшего строительства дороги Онега – Тамица – Кянда, а также реализация инфраструктурных проектов на Соловках. Выделены дополнительные средства на строительство крытой ледовой арены на стадионе "Север" в Северодвинске.
«
"Объем финансирования региональной инвестпрограммы в будущем предполагается увеличить с учетом поступления средств по федеральным соглашениям", - уточнили в пресс-службе правительства области.
Города России. Архангельск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Проект бюджета на 2024 год внесли в Архангельское собрание депутатов
13 октября, 17:33
 
Архангельская областьАрхангельская областьАрхангельскРоссияАлександр Цыбульский
 
 
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