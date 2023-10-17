Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области
Инвестпрограмму на десять миллиардов рублей утвердили в Архангельской области
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 17 окт – РИА Новости. Правительство Архангельской области утвердило адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы в объеме 10 миллиардов рублей, большая часть средств будет направлена на строительство и обновление социальной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
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"На реализацию адресной инвестиционной программы в 2024–2026 годах предусматриваем 10 миллиардов рублей. Это средства на выполнение 74 мероприятий по строительству новых и ремонту существующих школ, детских садов, больниц, дорог и инженерной инфраструктуры", – написал Цыбульский.
Он добавил, что финансирование на 2024 год составит порядка 5,6 миллиарда рублей. Доля софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 56 процентов. При этом 1,5 миллиарда направят на строительство образовательных учреждений. Как отметили в пресс-службе правительства области, по соглашению с Министерством просвещения России продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая.
На реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в том числе 468 миллионов – на мероприятия федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", 600 миллионов рублей – на реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске, а также на проекты по строительству очистных сооружений.
В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области" с привлечением федеральных средств запланированы проектирование и строительство здания поликлиник в селах Лешуконское и Карпогоры, реконструкция Вельской ЦРБ, проектирование и строительство офиса врача общей практики в Архангельске на улице Мудьюгской. В настоящее время министерство здравоохранения осуществляет подготовку обоснования инвестиций, технологический и ценовой аудит указанных объектов.
Продолжится реконструкция здания Новодвинского культурного центра, строительство здания культурно-досугового центра на 208 мест в поселке Пинега, домов культуры в поселках Обозерский Плесецкого округа и Талаги Приморского района, а также строительство Арктического учебного центра по переподготовке пожарных формирований.
В рамках инвестпрограммы будет обеспечено финансирование дальнейшего строительства дороги Онега – Тамица – Кянда, а также реализация инфраструктурных проектов на Соловках. Выделены дополнительные средства на строительство крытой ледовой арены на стадионе "Север" в Северодвинске.
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"Объем финансирования региональной инвестпрограммы в будущем предполагается увеличить с учетом поступления средств по федеральным соглашениям", - уточнили в пресс-службе правительства области.