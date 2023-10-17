https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html

Нижегородская область вошла в топ-11 регионов лучшей работы инвесткоманд

Нижегородская область вошла в топ-11 регионов лучшей работы инвесткоманд - РИА Новости, 17.10.2023

Нижегородская область вошла в топ-11 регионов лучшей работы инвесткоманд

Нижегородская область подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта и вошла в топ-11 регионов РФ с лучшими практиками работы инвестиционных... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:35

2023-10-17T15:35

2023-10-17T15:35

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Нижегородская область подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта и вошла в топ-11 регионов РФ с лучшими практиками работы инвестиционных команд, сообщает пресс-служба правительства региона. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" провела оценку внедрения регионального инвестиционного стандарта в 85 субъектах федерации в 2023 году. В оценке приняли участие более 3600 предпринимателей с действующими инвестпроектами, объем вложений по которым составляет от 50 миллионов рублей. "Внедрение стандарта предприниматели подтвердили в 70 регионах, в том числе в Нижегородской области. В топ-11 регионов помимо Нижегородской области также вошли Москва, Московская, Калужская, Тульская, Тюменская, Сахалинская области, Республика Крым, Красноярский и Пермский края, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра", - говорится в сообщении. Как рассказали в "Деловой России", среди лучших практик Нижегородской области можно выделить личную вовлеченность главы региона и правительства области в реализацию регионального инвестстандарта, тесную работу с бизнесом и лидерами деловых объединений. Эксперты также отметили значительное сокращение сроков подключения к инфраструктуре благодаря участию в проекте "Сквозной инвестиционный поток". Кроме того, "Деловая Россия" обратила внимание на качественно выстроенную работу инвестиционного комитета – совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области. "Прямое взаимодействие с бизнесом и деловыми организациями стало одним из ключевых факторов, позволивших нам совершить рекордный скачок в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ: с 70-го места в 2018 году на третье по итогам 2022-го. Удалось выстроить целую систему поддержки инвесторов, в том числе благодаря региональному инвестиционному стандарту и проекту "Сквозной инвестиционный поток". Мы по ряду проектов в 1,5-2 раза сократили сроки подключения к сетям, раскрыли потенциал портала ГИСОГД (государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности), сняли немало административных барьеров. Оценка предпринимательского сообщества здесь очень важна и стимулирует двигаться дальше", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Нижегородская область одной из первых внедрила все элементы инвестстандарта. В качестве единого окна в регионе для инвесторов работает Корпорация развития, для решения вопросов можно обратиться в совет по стратегии и инвестициям. Сформированы удобная карта с базой инвестплощадок региона, инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил.

https://ria.ru/20231017/zayavki-1903297479.html

https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

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нижегородская область, москва, россия, глеб никитин, экономика