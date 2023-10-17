Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/initsiativa-1903228099.html
Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу
Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу - РИА Новости, 17.10.2023
Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу
Инициатива "Пояса и пути" даёт странам Глобального Юга шанс преодолеть бедность и отсталость, заявила в интервью Sputnik основатель Шиллеровского института... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T07:14
2023-10-17T07:14
китай
центральная азия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/71/1501257130_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_8fc2881a208fbe31ea0422245c6e9add.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Инициатива "Пояса и пути" даёт странам Глобального Юга шанс преодолеть бедность и отсталость, заявила в интервью Sputnik основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. "Первое десятилетие инициативы "Пояса и пути" знаменует собой водораздел и начало новой исторической эпохи. Заканчивается 600-летняя эра колониализма, работорговли, эксплуатации и подавления стран Глобального Юга, которые продолжались даже после обретения ими формальной независимости через несправедливые торговые условия и правила МФВ. У них впервые появился шанс преодолеть бедность и отсталость, поскольку инициатива "Пояса и пути" предполагает инвестиции в базовую инфраструктуру, что является необходимым условием для развития промышленности и сельского хозяйства", - сказала она. "Китай завоевал доверие более чем 130 стран, которые сотрудничают с инициативой "Пояса и пути", поскольку они видят реальные улучшения в своей экономике и, вместе с тем, реальность построения новой парадигмы взаимной выгоды в международных отношениях", - добавила Цепп-Ларуш. По ее мнению, сторонники неолиберализма рассматривают инициативу "Один пояс – один путь" как вызов, потому что она предлагает развитие, которое они предложить не могут.
https://ria.ru/20231017/shos-1903223784.html
китай
центральная азия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/71/1501257130_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_56b712003a27ec96380f460cc95a4a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, центральная азия, европа, в мире
Китай, Центральная Азия, Европа, В мире
Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу

Эксперт: инициатива "Пояса и пути" дает Глобальному Югу шанс преодолеть бедность

© AP Photo / Dieu Nalio CheryМальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити
Мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Инициатива "Пояса и пути" даёт странам Глобального Юга шанс преодолеть бедность и отсталость, заявила в интервью Sputnik основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.
«
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
"Первое десятилетие инициативы "Пояса и пути" знаменует собой водораздел и начало новой исторической эпохи. Заканчивается 600-летняя эра колониализма, работорговли, эксплуатации и подавления стран Глобального Юга, которые продолжались даже после обретения ими формальной независимости через несправедливые торговые условия и правила МФВ. У них впервые появился шанс преодолеть бедность и отсталость, поскольку инициатива "Пояса и пути" предполагает инвестиции в базовую инфраструктуру, что является необходимым условием для развития промышленности и сельского хозяйства", - сказала она.
"Китай завоевал доверие более чем 130 стран, которые сотрудничают с инициативой "Пояса и пути", поскольку они видят реальные улучшения в своей экономике и, вместе с тем, реальность построения новой парадигмы взаимной выгоды в международных отношениях", - добавила Цепп-Ларуш.
По ее мнению, сторонники неолиберализма рассматривают инициативу "Один пояс – один путь" как вызов, потому что она предлагает развитие, которое они предложить не могут.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
Вчера, 05:12
 
КитайЦентральная АзияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала