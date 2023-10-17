https://ria.ru/20231017/initsiativa-1903228099.html

Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу

Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу - РИА Новости, 17.10.2023

Эксперт объяснила, как инициатива "Пояса и пути" поможет Глобальному Югу

Инициатива "Пояса и пути" даёт странам Глобального Юга шанс преодолеть бедность и отсталость, заявила в интервью Sputnik основатель Шиллеровского института... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:14

2023-10-17T07:14

2023-10-17T07:14

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Инициатива "Пояса и пути" даёт странам Глобального Юга шанс преодолеть бедность и отсталость, заявила в интервью Sputnik основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. "Первое десятилетие инициативы "Пояса и пути" знаменует собой водораздел и начало новой исторической эпохи. Заканчивается 600-летняя эра колониализма, работорговли, эксплуатации и подавления стран Глобального Юга, которые продолжались даже после обретения ими формальной независимости через несправедливые торговые условия и правила МФВ. У них впервые появился шанс преодолеть бедность и отсталость, поскольку инициатива "Пояса и пути" предполагает инвестиции в базовую инфраструктуру, что является необходимым условием для развития промышленности и сельского хозяйства", - сказала она. "Китай завоевал доверие более чем 130 стран, которые сотрудничают с инициативой "Пояса и пути", поскольку они видят реальные улучшения в своей экономике и, вместе с тем, реальность построения новой парадигмы взаимной выгоды в международных отношениях", - добавила Цепп-Ларуш. По ее мнению, сторонники неолиберализма рассматривают инициативу "Один пояс – один путь" как вызов, потому что она предлагает развитие, которое они предложить не могут.

https://ria.ru/20231017/shos-1903223784.html

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