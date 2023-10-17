https://ria.ru/20231017/indoneziya-1903278122.html

Индонезия решила бойкотировать немецкую книжную ярмарку

Индонезия решила бойкотировать немецкую книжную ярмарку - РИА Новости, 17.10.2023

Индонезия решила бойкотировать немецкую книжную ярмарку

Индонезия вслед за Малайзией отменила свое участие во Франкфуртской книжной ярмарке 2023 года в ответ на поддержку организаторами Израиля в разгар... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:41

2023-10-17T11:41

2023-10-17T16:12

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Индонезия вслед за Малайзией отменила свое участие во Франкфуртской книжной ярмарке 2023 года в ответ на поддержку организаторами Израиля в разгар израильско-палестинского конфликта, сообщает индонезийский портал Detik. Ранее организаторы крупнейшей в мире книжной ярмарки заявили, что отложат церемонию награждения за роман палестинского автора, представленного на мероприятии, на фоне атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Это заставило Малайзию принять решение об отказе от участия в мероприятии. О неучастии Индонезии во Франкфуртской книжной ярмарке заявил представитель министерства образования и культуры Индонезии Суприятно. "В текущих геополитических событиях мы не можем закрыть глава на позицию организаторов ярмарки, которые явно поддерживают Израиль, и не будем открывать стенд или принимать участие в деятельности мероприятия", - подчеркнул чиновник. Франкфуртская книжная ярмарка - всемирная международная книжная выставка. Это ежегодное мероприятие объединяет авторов, издателей и агентов по авторским правам со всего мира. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1903073966.html

https://ria.ru/20231013/znamenitosti-1902459089.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, индонезия, малайзия, владимир путин, хамас, оон