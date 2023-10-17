https://ria.ru/20231017/gripp-1903310063.html
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась - РИА Новости, 17.10.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,4%, всего в этом сезоне привились от гриппа 39 миллионов человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:23
2023-10-17T13:23
2023-10-17T13:23
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,4%, всего в этом сезоне привились от гриппа 39 миллионов человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Отмечено, что (на) 41-ой неделе 2023 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,4%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии – 99,7%",- говорится в сообщении. Кампания по вакцинации продолжается во всех регионах России. С начала ее старта против гриппа вакцинировано уже 38,8 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231010/prostuda-1901586239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась
Роспотребнадзор: с начала сезона от гриппа привились 39 миллионов человек
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,4%, всего в этом сезоне привились от гриппа 39 миллионов человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Отмечено, что (на) 41-ой неделе 2023 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,4%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии – 99,7%",- говорится в сообщении.
Кампания по вакцинации продолжается во всех регионах России. С начала ее старта против гриппа вакцинировано уже 38,8 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
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