https://ria.ru/20231017/granty-1903465812.html
Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году
Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году - РИА Новости, 17.10.2023
Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году
Власти Краснодарского края выделили из краевого бюджета 140 миллионов рублей на гранты семейным животноводческим фермам в 2023 году, за счет этих средств... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:45
2023-10-17T21:45
2023-10-17T21:45
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили из краевого бюджета 140 миллионов рублей на гранты семейным животноводческим фермам в 2023 году, за счет этих средств хозяйства возместят часть затрат на покупку животных, птицы, транспорта и обновление материально-технической базы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С этого года решили возобновить программу поддержки семейных животноводческих ферм за счет краевых средств. В бюджете предусмотрели на это 140 миллионов рублей. Хозяйства смогут возместить часть затрат на приобретение сельхозживотных и птицы, обновить материально-техническую базу и специализированный транспорт. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Он также отметил, что уже в ноябре 2023 года министерство сельского хозяйства региона начнет принимать заявки на получение грантов. По его словам, это поможет развивать собственное производство на селе, создавать новые рабочие места, улучшать условия труда. Кроме того, средства можно направить на закупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения. На господдержку могут рассчитывать крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, проживающие в станицах, поселках и хуторах края более двух лет, добавляют власти. Фермеры Кубани могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В 2023 году на различные меры поддержки выделили около 3 миллиардов рублей. А всего на агропромышленный комплекс – более 13 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили из краевого бюджета 140 миллионов рублей на гранты семейным животноводческим фермам в 2023 году, за счет этих средств хозяйства возместят часть затрат на покупку животных, птицы, транспорта и обновление материально-технической базы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"С этого года решили возобновить программу поддержки семейных животноводческих ферм за счет краевых средств. В бюджете предусмотрели на это 140 миллионов рублей. Хозяйства смогут возместить часть затрат на приобретение сельхозживотных и птицы, обновить материально-техническую базу и специализированный транспорт. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он также отметил, что уже в ноябре 2023 года министерство сельского хозяйства региона начнет принимать заявки на получение грантов. По его словам, это поможет развивать собственное производство на селе, создавать новые рабочие места, улучшать условия труда. Кроме того, средства можно направить на закупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
На господдержку могут рассчитывать крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, проживающие в станицах, поселках и хуторах края более двух лет, добавляют власти.
На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей
Фермеры Кубани могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В 2023 году на различные меры поддержки выделили около 3 миллиардов рублей. А всего на агропромышленный комплекс – более 13 миллиардов рублей.