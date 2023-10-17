https://ria.ru/20231017/granty-1903465812.html

Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году

Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году - РИА Новости, 17.10.2023

Кубань выделила 140 миллионов рублей на гранты семейным фермам в 2023 году

Власти Краснодарского края выделили из краевого бюджета 140 миллионов рублей на гранты семейным животноводческим фермам в 2023 году, за счет этих средств... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:45

2023-10-17T21:45

2023-10-17T21:45

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили из краевого бюджета 140 миллионов рублей на гранты семейным животноводческим фермам в 2023 году, за счет этих средств хозяйства возместят часть затрат на покупку животных, птицы, транспорта и обновление материально-технической базы, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С этого года решили возобновить программу поддержки семейных животноводческих ферм за счет краевых средств. В бюджете предусмотрели на это 140 миллионов рублей. Хозяйства смогут возместить часть затрат на приобретение сельхозживотных и птицы, обновить материально-техническую базу и специализированный транспорт. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Он также отметил, что уже в ноябре 2023 года министерство сельского хозяйства региона начнет принимать заявки на получение грантов. По его словам, это поможет развивать собственное производство на селе, создавать новые рабочие места, улучшать условия труда. Кроме того, средства можно направить на закупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения. На господдержку могут рассчитывать крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, проживающие в станицах, поселках и хуторах края более двух лет, добавляют власти. Фермеры Кубани могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В 2023 году на различные меры поддержки выделили около 3 миллиардов рублей. А всего на агропромышленный комплекс – более 13 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев