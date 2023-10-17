https://ria.ru/20231017/golosovanie-1903289796.html

ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования

ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования - РИА Новости, 17.10.2023

ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия России не видит сегодня необходимости вносить изменения в федеральный закон о применении дистанционного электронного... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:19

2023-10-17T12:19

2023-10-17T12:19

политика

россия

николай булаев

цик рф

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не видит сегодня необходимости вносить изменения в федеральный закон о применении дистанционного электронного голосования, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. "Центральная избирательная комиссия не видит сегодня необходимости менять федеральный закон с точки зрения регулирования дистанционного электронного голосования", - сказал Булаев в ходе экспертного круглого стола об итогах применения ДЭГ на выборах 2023 года и перспективах его развития. Замглавы ЦИК добавил, что федеральное законодательство в полной мере в рамках "нынешнего понимания возможностей регулирует все, что касается применения дистанционного электронного голосования".

https://ria.ru/20230920/vybory-1897497664.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, николай булаев, цик рф