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ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования - РИА Новости, 17.10.2023
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12:19 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/golosovanie-1903289796.html
ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования
ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования - РИА Новости, 17.10.2023
ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования
Центральная избирательная комиссия России не видит сегодня необходимости вносить изменения в федеральный закон о применении дистанционного электронного... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:19
2023-10-17T12:19
политика
россия
николай булаев
цик рф
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не видит сегодня необходимости вносить изменения в федеральный закон о применении дистанционного электронного голосования, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. "Центральная избирательная комиссия не видит сегодня необходимости менять федеральный закон с точки зрения регулирования дистанционного электронного голосования", - сказал Булаев в ходе экспертного круглого стола об итогах применения ДЭГ на выборах 2023 года и перспективах его развития. Замглавы ЦИК добавил, что федеральное законодательство в полной мере в рамках "нынешнего понимания возможностей регулирует все, что касается применения дистанционного электронного голосования".
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политика, россия, николай булаев, цик рф
Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
ЦИК не видит необходимости менять закон применения онлайн-голосования

Замглавы ЦИК: пока нет необходимости менять закон применения онлайн-голосования

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭкран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не видит сегодня необходимости вносить изменения в федеральный закон о применении дистанционного электронного голосования, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
"Центральная избирательная комиссия не видит сегодня необходимости менять федеральный закон с точки зрения регулирования дистанционного электронного голосования", - сказал Булаев в ходе экспертного круглого стола об итогах применения ДЭГ на выборах 2023 года и перспективах его развития.
Замглавы ЦИК добавил, что федеральное законодательство в полной мере в рамках "нынешнего понимания возможностей регулирует все, что касается применения дистанционного электронного голосования".
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ПолитикаРоссияНиколай БулаевЦИК РФ
 
 
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