https://ria.ru/20231017/gazoprovod-1903446937.html

Финская полиция упомянула российское судно, комментируя ЧП с трубопроводом

Финская полиция упомянула российское судно, комментируя ЧП с трубопроводом - РИА Новости, 17.10.2023

Финская полиция упомянула российское судно, комментируя ЧП с трубопроводом

Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть",... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:39

2023-10-17T19:39

2023-10-17T20:00

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эстония

balticconnector

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента, сообщает во вторник финская Центральная криминальная полиция на своем сайте."Суда, находившиеся в районе на момент происшествия, установлены из открытых источников. Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и "Севморпуть", а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения", - приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.Отмечается, что в ходе расследования судоходство в этом морском районе изучается гораздо детальнее, чем позволяют открытые источники.Полиция сообщает, что улучшение погодных условий позволило бы вновь заняться дайвингом и осмотром места происшествия.Как уточняет газета IltaLehti, Newnew Polar Bear - 169-метровое грузовое судно, плавающее под флагом Гонконга, портом приписки которого является Лимассол. "Севморпуть" - российское 260-метровое грузовое судно, портом приписки которого является Мурманск.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

https://ria.ru/20231017/shvetsiya-1903408300.html

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

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в мире, эстония, balticconnector, финляндия