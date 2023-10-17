https://ria.ru/20231017/gaza-1903384317.html

В Анкаре заявили, что наземная операция Израиля в Газе станет позором

В Анкаре заявили, что наземная операция Израиля в Газе станет позором - РИА Новости, 17.10.2023

В Анкаре заявили, что наземная операция Израиля в Газе станет позором

Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа станет позором для человечества, а отправление в регион авианосцев лишь усугубляет обстановку, заявил во... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:39

2023-10-17T16:39

2023-10-17T16:40

в мире

израиль

турция

омер челик

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 17 окт – РИА Новости. Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа станет позором для человечества, а отправление в регион авианосцев лишь усугубляет обстановку, заявил во вторник официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Он написал в соцсети X, что рассуждающие о праве Израиля на безопасность не говорят о праве мирных жителей Газы на жизнь и молча смотрят на убийства палестинцев. "Право какой-либо страны на самооборону не может быть равнозначно коллективному наказанию населения... это преступление против человечества", - отметил Челик. "Наземная операция в Газе станет катастрофой и позором для человечества, в результате погибнут тысячи невинных женщин и детей", - заявил представитель партии. Он подчеркнул, что сначала необходимо прекратить бомбардировки Газы, после чего можно перейти к переговорам о долгосрочном мире. "Отправка в регион авианосцев и военных кораблей, ежедневные полные угроз заявления лишь провоцируют новые конфликты, а не способствуют миру", - написал Челик. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, турция, омер челик, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году