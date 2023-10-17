https://ria.ru/20231017/gaza-1903353879.html

Владельцев АЗС в Газе призвали поделиться топливом для помощи раненым

Владельцев АЗС в Газе призвали поделиться топливом для помощи раненым - РИА Новости, 17.10.2023

Владельцев АЗС в Газе призвали поделиться топливом для помощи раненым

Министерство здравоохранения сектора Газа призвало владельцев автозаправочных станций и всех, у кого есть дизельное топливо, поделиться им ради оказания помощи... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:41

2023-10-17T15:41

2023-10-17T15:41

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа призвало владельцев автозаправочных станций и всех, у кого есть дизельное топливо, поделиться им ради оказания помощи больным и раненым в анклаве. Ранее Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что у больниц в секторе Газа осталось около 24 часов запасов топлива для работы, отключение резервных генераторов поставит под серьезную угрозу жизни тысяч пациентов. "Срочно призываем всех владельцев автозаправочных станций и всех, у кого есть литр дизельного топлива, связаться с министерством здравоохранения ради спасения жизней раненых и больных", - заявил минздрав Газы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html

https://ria.ru/20231017/izrail-1903338960.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году