https://ria.ru/20231017/gaza-1903353622.html

Иордания и Египет исключили возможность принять беженцев из сектора Газа

Иордания и Египет исключили возможность принять беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 17.10.2023

Иордания и Египет исключили возможность принять беженцев из сектора Газа

Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль хочет насильственно переместить из анклава, заявил король Иордании... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:41

2023-10-17T15:41

2023-10-17T16:02

в мире

иордания

абдалла ii

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

египет

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ДОХА, 17 окт — РИА Новости. Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль хочет насильственно переместить из анклава, заявил король Иордании Абдалла II, его слова цитирует Иорданское агентство новостей PETRA."Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте: ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев, эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана", — отметил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после их встречи в Берлине.Иорданский монарх направился в турне по странам Евросоюза в начале недели, чтобы обсудить с ними эскалацию палестино-израильского конфликта. Абдалла II подчеркнул, что невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам.По словам монарха, некоторые стороны пытаются создать новую реальность на местах."Все понимают серьезность ситуации и то, как мы будем работать вместе, чтобы уменьшить эскалацию и остановить насилие, и мы должны подумать о том, что будет дальше. Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год", — добавил король. Он подчеркнул необходимость найти "политический горизонт, объединяющий палестинцев и израильтян". По его словам, это позволит арабам и израильтянам работать вместе, "иначе цикл насилия продолжится до такой степени, что мы не сможем больше терпеть".При этом король отметил, что опасность расширения войны в Газе реальна, а ее последствия "будут ужасающими для всех нас".После операции палестинского движения ХАМАС на юге Израиля его военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава перемещаться из северной части на юг. По информации арабских СМИ, из-за насильственного исхода более одного миллиона беженцев Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны западных стран, чтобы устроить лагеря для беженцев на своей территории. В результате последней эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома, опасаясь бомбардировок и начала наземной операции израильских военных.В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которым пришлось покинуть территории Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже — во время Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран. Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов бойцы движения проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903301040.html

https://ria.ru/20231012/egipet-1902150943.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иордания, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, египет