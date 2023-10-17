https://ria.ru/20231017/gaza-1903336509.html
Граждане России и СНГ перемещаются к южной границе Газы, заявил посол
Граждане России и СНГ перемещаются к южной границе Газы, заявил посол - РИА Новости, 17.10.2023
Граждане России и СНГ перемещаются к южной границе Газы, заявил посол
К южной границе сектора Газа переместились около тысячи граждан России и СНГ, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:49
2023-10-17T14:49
2023-10-17T14:50
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. К южной границе сектора Газа переместились около тысячи граждан России и СНГ, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов. "В результате действий армии обороны Израиля на севере сектора Газа, по оценкам, около миллиона или даже чуть больше жителей сектора Газа переместились ближе к южным районам. Кстати, среди них, по нашим оценкам, около тысячи российских граждан и граждан других стран СНГ и членов их семей", - сказал Викторов в ходе пресс-конференции об актуальной ситуации в Израиле, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901503204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, анатолий викторов, хамас, снг, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Анатолий Викторов, ХАМАС, СНГ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Граждане России и СНГ перемещаются к южной границе Газы, заявил посол
Посол: к южной границе Газы переместились около тысячи граждан России и СНГ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. К южной границе сектора Газа переместились около тысячи граждан России и СНГ, заявил во вторник посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"В результате действий армии обороны Израиля на севере сектора Газа, по оценкам, около миллиона или даже чуть больше жителей сектора Газа переместились ближе к южным районам. Кстати, среди них, по нашим оценкам, около тысячи российских граждан и граждан других стран СНГ и членов их семей", - сказал Викторов в ходе пресс-конференции об актуальной ситуации в Израиле, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров