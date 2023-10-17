https://ria.ru/20231017/gaza-1903295805.html
Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в Газе, заявили в Палестине
Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в Газе, заявили в Палестине - РИА Новости, 17.10.2023
Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в Газе, заявили в Палестине
Министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские самолеты во вторник нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:40
2023-10-17T12:40
2023-10-17T13:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 17 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские самолеты во вторник нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, частично разрушив эти лечебные учреждения."Европейская больница в Газе и эмиратский полевой госпиталь подверглись разрушениям в результате ударов израильской оккупационной армии. Удар по госпиталю, который расположен на шоссе Салах-Эддина, пришёлся по входу в здание", - говорится в сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа на странице в Facebook*.Ранее израильская армия определила две дороги, в том числе шоссе Саллах-Эддина, для перемещения населения с севера сектора Газа на юг в преддверии наземной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231017/izrail-1903274701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в Газе, заявили в Палестине
Минздрав Палестины: Израиль ударил по европейской и эмиратской больницам в Газе