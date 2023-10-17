Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 17.10.2023 (обновлено: 21:09 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа - РИА Новости, 17.10.2023
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:13
2023-10-17T21:09
экономика
россия
венгрия
сербия
петер сийярто
болгария
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1. Среди прочего он назвал решение Софии "враждебным" и "необоснованным". Министр подчеркнул, что поставки российского газа не находятся под санкциями.Сийярто также сообщил, что на встрече в Пекине Владимир Путин, вице-премьер России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию, что Москва выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на действия Болгарии.&quot;На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана. — Прим. ред.) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава &quot;Газпрома&quot; заверил нас, что &quot;Газпром&quot; продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер России, отвечающий за вопросы энергетики (Новак. — Прим. ред.), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат&quot;, — сказал он.Сийярто добавил, что Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
россия
венгрия
сербия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, сербия, петер сийярто, болгария, цены на нефть
Экономика, Россия, Венгрия, Сербия, Петер Сийярто, Болгария, Цены на нефть
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа

Сийярто: Венгрия и Сербия дадут ответ повышению Болгарией платы за транзит газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.
Среди прочего он назвал решение Софии "враждебным" и "необоснованным". Министр подчеркнул, что поставки российского газа не находятся под санкциями.
Сийярто также сообщил, что на встрече в Пекине Владимир Путин, вице-премьер России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию, что Москва выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на действия Болгарии.
«

"На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана. — Прим. ред.) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава "Газпрома" заверил нас, что "Газпром" продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер России, отвечающий за вопросы энергетики (Новак. — Прим. ред.), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат", — сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
3 октября, 07:25
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСербияПетер СийяртоБолгарияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала