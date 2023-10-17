Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
Сийярто: Венгрия и Сербия дадут ответ повышению Болгарией платы за транзит газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.
Среди прочего он назвал решение Софии "враждебным" и "необоснованным". Министр подчеркнул, что поставки российского газа не находятся под санкциями.
Сийярто также сообщил, что на встрече в Пекине Владимир Путин, вице-премьер России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию, что Москва выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на действия Болгарии.
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"На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана. — Прим. ред.) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава "Газпрома" заверил нас, что "Газпром" продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер России, отвечающий за вопросы энергетики (Новак. — Прим. ред.), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат", — сказал он.
Сийярто добавил, что Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.