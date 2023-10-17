https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html

Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа

Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа - РИА Новости, 17.10.2023

Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа

Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:13

2023-10-17T18:13

2023-10-17T21:09

экономика

россия

венгрия

сербия

петер сийярто

болгария

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg

БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1. Среди прочего он назвал решение Софии "враждебным" и "необоснованным". Министр подчеркнул, что поставки российского газа не находятся под санкциями.Сийярто также сообщил, что на встрече в Пекине Владимир Путин, вице-премьер России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию, что Москва выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на действия Болгарии."На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана. — Прим. ред.) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава "Газпрома" заверил нас, что "Газпром" продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер России, отвечающий за вопросы энергетики (Новак. — Прим. ред.), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат", — сказал он.Сийярто добавил, что Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.

https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html

россия

венгрия

сербия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, венгрия, сербия, петер сийярто, болгария, цены на нефть