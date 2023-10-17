https://ria.ru/20231017/forum-1903419800.html

Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей

Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей - РИА Новости, 17.10.2023

Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей

Власти Тюменской области организуют поездки на выставку-форум "Россия" 1750 детей и подростков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:53

2023-10-17T17:53

2023-10-17T17:53

тюменская область

общество

тюменская область

москва

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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Власти Тюменской области организуют поездки на выставку-форум "Россия" 1750 детей и подростков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ, Тюменская область - в числе ее участников. "Всего регион планирует организовать поездку на выставку для 1750 ребят от 7 до 17 лет. Среди них активисты регионального отделения "Движения первых", ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО", – следует из сообщения информцентра. Отмечается, что для ребят из Тюменской области в Москве организуют программу на три с половиной часа с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Разработано шесть тематических маршрутов для различных возрастных групп.

https://ria.ru/20231013/obrazovanie-1902496362.html

тюменская область

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, москва