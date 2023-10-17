https://ria.ru/20231017/forum-1903419800.html
Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей
Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей - РИА Новости, 17.10.2023
Форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетят 1750 тюменских детей
Власти Тюменской области организуют поездки на выставку-форум "Россия" 1750 детей и подростков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:53
2023-10-17T17:53
2023-10-17T17:53
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Власти Тюменской области организуют поездки на выставку-форум "Россия" 1750 детей и подростков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ, Тюменская область - в числе ее участников. "Всего регион планирует организовать поездку на выставку для 1750 ребят от 7 до 17 лет. Среди них активисты регионального отделения "Движения первых", ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО", – следует из сообщения информцентра. Отмечается, что для ребят из Тюменской области в Москве организуют программу на три с половиной часа с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Разработано шесть тематических маршрутов для различных возрастных групп.
https://ria.ru/20231013/obrazovanie-1902496362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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