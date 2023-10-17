https://ria.ru/20231017/finlyandiya-1903265703.html

В Финляндии сообщили, когда начнут строить заграждение на границе с Россией

В Финляндии сообщили, когда начнут строить заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 17.10.2023

В Финляндии сообщили, когда начнут строить заграждение на границе с Россией

Финляндия начнет возведение ограждения на границе с Россией зимой 2024 года, сообщает во вторник пограничная охрана Финляндии. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:54

2023-10-17T10:54

2023-10-17T10:54

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россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Финляндия начнет возведение ограждения на границе с Россией зимой 2024 года, сообщает во вторник пограничная охрана Финляндии. Ранее был возведен пилотный участок заграждения в районе города Иматра. "Возведение (ограждения) на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года", - говорится в сообщении. В настоящее время на севере Финляндии, в районе города Салла, проходят испытания "альтернативных путей пересечения водно-болотной местности", уточняется в сообщении. Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут расположены в Юго-Восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров - в Северной Карелии и пять километров - в Кайнуу и Лапландии. Строительство будет осуществляться в 2023-2024 годах, уточнялось ранее.

https://ria.ru/20231015/grazhdanstvo-1902915469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, россия, северная карелия (финляндия)