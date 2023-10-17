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Финансирование экспорта при санкциях обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 17.10.2023
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21:05 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/finansirovanie-1903460667.html
Финансирование экспорта при санкциях обсудят на форуме "Сделано в России"
Финансирование экспорта при санкциях обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 17.10.2023
Финансирование экспорта при санкциях обсудят на форуме "Сделано в России"
Участники сессии "Финансовый рынок для реального сектора" на полях Международного форума "Сделано в России" обсудят вопросы привлечения финансирования в проекты РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:05
2023-10-17T21:05
в россии
экономика
россия
форум "сделано в россии"
финансирование
экспорт
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники сессии "Финансовый рынок для реального сектора" на полях Международного форума "Сделано в России" обсудят вопросы привлечения финансирования в проекты внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Сфера внешней торговли испытывает на себе особое санкционное давление, российский экспорт не перестал существовать, а, напротив, во многих географиях он показывает существенный рост. Для этого участников ВЭД максимально оперативно начали искать новые рынки сбыта и переориентировать свою продукцию и компаниям нередко приходится самим создавать недостающую в текущих реалиях инфраструктуру", - говорится в сообщении.Там отмечается, что решение таких стратегических для бизнеса задач требует соответствующего ресурсного обеспечения - финансирования.На сессии обсудят, какую финансовую поддержку участникам ВЭД может дать государство, финансовые организации, институты развития и инвесторы для развития таких стратегически важных проектов, какие условия к доступу капитала для участников ВЭД позволят активно развивать новые внешнеэкономические проекты, как поменялся риск-аппетит инвесторов и какие новые продукты может предложить финансовый рынок бизнесу."Российский бизнес в очередной раз показал способность к трансформации, умение сохранять устойчивость в кризисных ситуациях и, как мы видим уже сегодня, быть конкурентоспособным на новых рынках. Наша задача, задача финансовых организаций дать такую финансовую поддержку бизнесу, которая позволит наращивать активность по освоению новых рынков и переориентации отечественно продукции. Только кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, наших экспортеров и импортеров, позволит достичь поставленных целей по наращиванию внешнеэкономического потенциала страны", - отмечает модератор сессии, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Сессия "Финансовый рынок для реального сектора" с участием представителей банков, профильных министерств и бизнеса, состоится 20 октября в 15:45 в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1. Зал А.Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форума в разделе "Программа".
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экономика, россия, форум "сделано в россии", финансирование, экспорт
В России, Экономика, Россия, Форум "Сделано в России", Финансирование, Экспорт
В России

Финансирование экспорта при санкциях обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники сессии "Финансовый рынок для реального сектора" на полях Международного форума "Сделано в России" обсудят вопросы привлечения финансирования в проекты внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Сфера внешней торговли испытывает на себе особое санкционное давление, российский экспорт не перестал существовать, а, напротив, во многих географиях он показывает существенный рост. Для этого участников ВЭД максимально оперативно начали искать новые рынки сбыта и переориентировать свою продукцию и компаниям нередко приходится самим создавать недостающую в текущих реалиях инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что решение таких стратегических для бизнеса задач требует соответствующего ресурсного обеспечения - финансирования.
На сессии обсудят, какую финансовую поддержку участникам ВЭД может дать государство, финансовые организации, институты развития и инвесторы для развития таких стратегически важных проектов, какие условия к доступу капитала для участников ВЭД позволят активно развивать новые внешнеэкономические проекты, как поменялся риск-аппетит инвесторов и какие новые продукты может предложить финансовый рынок бизнесу.
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"Российский бизнес в очередной раз показал способность к трансформации, умение сохранять устойчивость в кризисных ситуациях и, как мы видим уже сегодня, быть конкурентоспособным на новых рынках. Наша задача, задача финансовых организаций дать такую финансовую поддержку бизнесу, которая позволит наращивать активность по освоению новых рынков и переориентации отечественно продукции. Только кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, наших экспортеров и импортеров, позволит достичь поставленных целей по наращиванию внешнеэкономического потенциала страны", - отмечает модератор сессии, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Сессия "Финансовый рынок для реального сектора" с участием представителей банков, профильных министерств и бизнеса, состоится 20 октября в 15:45 в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1. Зал А.
Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форума в разделе "Программа".
 
В РоссииЭкономикаРоссияФорум "Сделано в России"ФинансированиеЭкспорт
 
 
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