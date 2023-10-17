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Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы - РИА Новости, 17.10.2023
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Краснодарский край
 
15:46 17.10.2023 (обновлено: 15:48 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/filmy-1903356881.html
Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы
Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы - РИА Новости, 17.10.2023
Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы
Десять кинокомпаний получили 45,2 миллиона рублей в качестве субсидий за 13 снятых в Краснодарском крае национальных фильмов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:46
2023-10-17T15:48
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Десять кинокомпаний получили 45,2 миллиона рублей в качестве субсидий за 13 снятых в Краснодарском крае национальных фильмов, сообщил журналистам вице-губернатор региона Александр Руппель. "В этом году мы увеличили процентную ставку с 20 до 30 процентов и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 миллионов рублей. Благодаря этому в департамент поступило 18 заявок. По итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 45,2 миллиона рублей получили 10 компаний по 13 национальным фильмам. Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей – в этом году задействовали 157 контрагентов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. Среди получивших выплаты сериалов отмечают "Сыщицы", "Сыщицы. Нож в спину", "Право на свободу", "Чистильщик", "Отпуск", "Море. Солнце. Склифосовский". Отмечается, что на Кубани также работает кинокомиссия для кинопроизводителей. Она обеспечивает полное сопровождение проектов. Например, помогает подбирать локации, получать разрешения на съемки, обеспечивать безопасность их проведения, а также привлекает местные кадры. Работу с киноиндустрией в регионе курирует краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, добавляют власти. Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, запущен в 2021 году. Тогда субсидию получили пять компаний по шести кинокартинам на 19 миллионов рублей. В 2022 году получателями субсидий стали уже десять компаний по 19 кинокартинам. Им возместили 38,4 миллионов рублей.
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экономика, краснодарский край, кино, культура
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, кино, Культура
Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы

Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВ Краснодаре
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Десять кинокомпаний получили 45,2 миллиона рублей в качестве субсидий за 13 снятых в Краснодарском крае национальных фильмов, сообщил журналистам вице-губернатор региона Александр Руппель.
«
"В этом году мы увеличили процентную ставку с 20 до 30 процентов и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 миллионов рублей. Благодаря этому в департамент поступило 18 заявок. По итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 45,2 миллиона рублей получили 10 компаний по 13 национальным фильмам. Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей – в этом году задействовали 157 контрагентов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
Среди получивших выплаты сериалов отмечают "Сыщицы", "Сыщицы. Нож в спину", "Право на свободу", "Чистильщик", "Отпуск", "Море. Солнце. Склифосовский".
Отмечается, что на Кубани также работает кинокомиссия для кинопроизводителей. Она обеспечивает полное сопровождение проектов. Например, помогает подбирать локации, получать разрешения на съемки, обеспечивать безопасность их проведения, а также привлекает местные кадры. Работу с киноиндустрией в регионе курирует краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, добавляют власти.
Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, запущен в 2021 году. Тогда субсидию получили пять компаний по шести кинокартинам на 19 миллионов рублей. В 2022 году получателями субсидий стали уже десять компаний по 19 кинокартинам. Им возместили 38,4 миллионов рублей.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей
13 октября, 12:53
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайкиноКультура
 
 
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