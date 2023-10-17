https://ria.ru/20231017/filmy-1903356881.html

Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы

Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы - РИА Новости, 17.10.2023

Кинокомпаниям вернули 45 миллионов рублей за снятые на Кубани фильмы

Десять кинокомпаний получили 45,2 миллиона рублей в качестве субсидий за 13 снятых в Краснодарском крае национальных фильмов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:46

2023-10-17T15:46

2023-10-17T15:48

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Десять кинокомпаний получили 45,2 миллиона рублей в качестве субсидий за 13 снятых в Краснодарском крае национальных фильмов, сообщил журналистам вице-губернатор региона Александр Руппель. "В этом году мы увеличили процентную ставку с 20 до 30 процентов и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 миллионов рублей. Благодаря этому в департамент поступило 18 заявок. По итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 45,2 миллиона рублей получили 10 компаний по 13 национальным фильмам. Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей – в этом году задействовали 157 контрагентов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. Среди получивших выплаты сериалов отмечают "Сыщицы", "Сыщицы. Нож в спину", "Право на свободу", "Чистильщик", "Отпуск", "Море. Солнце. Склифосовский". Отмечается, что на Кубани также работает кинокомиссия для кинопроизводителей. Она обеспечивает полное сопровождение проектов. Например, помогает подбирать локации, получать разрешения на съемки, обеспечивать безопасность их проведения, а также привлекает местные кадры. Работу с киноиндустрией в регионе курирует краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, добавляют власти. Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, запущен в 2021 году. Тогда субсидию получили пять компаний по шести кинокартинам на 19 миллионов рублей. В 2022 году получателями субсидий стали уже десять компаний по 19 кинокартинам. Им возместили 38,4 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, кино, культура