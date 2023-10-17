https://ria.ru/20231017/festival-1903226080.html

Орлов поручил расширить международный фестиваль зимнего спорта на реке Амур

Орлов поручил расширить международный фестиваль зимнего спорта на реке Амур - РИА Новости, 17.10.2023

Орлов поручил расширить международный фестиваль зимнего спорта на реке Амур

Глава Приамурья Василий Орлов поручил расширить перечень видов состязаний на Втором международном фестивале зимних видов спорта на пограничной с КНР реке Амур,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:18

2023-10-17T06:18

2023-10-17T06:18

амурская область

василий орлов (губернатор)

китай

россия

амур (река)

олимпийские игры

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил расширить перечень видов состязаний на Втором международном фестивале зимних видов спорта на пограничной с КНР реке Амур, сообщает областное правительство. Российско-китайские автомобильные гонки и хоккейные матчи с КНР на пограничной реке Амур в феврале этого года были объединены в Первый международный фестиваль зимних видов спорта. В правительстве Приамурья обсудили проведение второго фестиваля, и Орлов поручил проанализировать, какие еще состязания можно в него включить. "Наш международный фестиваль уникален и вызывает большой интерес у участников и зрителей как в России, так и в Китае. Его нужно развивать. К привычным хоккейным матчам мы по предложению китайской стороны добавили ледовые автогонки, и это имело успех. Поэтому тенденцию надо сохранять и расширять перечень зимних видов спорта в рамках фестиваля. Рассчитываем, что при поддержке Минспорта России мероприятие также посетят титулованные российские спортсмены", – приводятся слова Орлова. Хоккейные матчи на фестивале пройдут между юношескими, юниорскими и взрослыми командами. Также планируются показательные выступления известных хоккеистов. Хоккейную коробку, которую установят на реке, уже купили и доставили в Благовещенск. Автомобильные гонки пройдут в открытой и серийной группах между экипажами РФ и КНР. Отборочные заезды состоятся до начала фестиваля. В финальных заездах примут участие по четыре экипажа. Власти отмечают, что также обсуждается проведение кольцевых гонок и выступление дрифтеров.

https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html

https://ria.ru/20210908/mchs-1749183897.html

китай

россия

амур (река)

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василий орлов (губернатор), китай, россия, амур (река), олимпийские игры