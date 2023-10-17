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Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.10.2023
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14:13 17.10.2023 (обновлено: 14:32 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.10.2023
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:13
2023-10-17T14:32
израиль
каир (город)
россия
анатолий викторов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, которые применялись ранее российской стороной. "Мы исходим из того, что возможно использование имевшихся в прошлом механизмов и прецедентов", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Посол напомнил, что в 2021 году "наших граждан мы с территории Газы вывезли, доставили автобусами, специально нами заказанными, до Каира, откуда авиарейсами МЧС наши граждане были доставлены в Москву". "Мы исходим из того, что такая схема может быть применена и сейчас. Все необходимые меры с нашей стороны приняты", - сказал Викторов.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
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израиль, каир (город), россия, анатолий викторов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Каир (город), Россия, Анатолий Викторов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа

Посол Викторов рассказал о схемах возможной эвакуации россиян из сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, которые применялись ранее российской стороной.
«
"Мы исходим из того, что возможно использование имевшихся в прошлом механизмов и прецедентов", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Посол напомнил, что в 2021 году "наших граждан мы с территории Газы вывезли, доставили автобусами, специально нами заказанными, до Каира, откуда авиарейсами МЧС наши граждане были доставлены в Москву". "Мы исходим из того, что такая схема может быть применена и сейчас. Все необходимые меры с нашей стороны приняты", - сказал Викторов.
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ИзраильКаир (город)РоссияАнатолий ВикторовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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