https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html

Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа

Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.10.2023

Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:13

2023-10-17T14:13

2023-10-17T14:32

израиль

каир (город)

россия

анатолий викторов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, которые применялись ранее российской стороной. "Мы исходим из того, что возможно использование имевшихся в прошлом механизмов и прецедентов", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Посол напомнил, что в 2021 году "наших граждан мы с территории Газы вывезли, доставили автобусами, специально нами заказанными, до Каира, откуда авиарейсами МЧС наши граждане были доставлены в Москву". "Мы исходим из того, что такая схема может быть применена и сейчас. Все необходимые меры с нашей стороны приняты", - сказал Викторов.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

израиль

каир (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, каир (город), россия, анатолий викторов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году