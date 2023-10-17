https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.10.2023
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:13
2023-10-17T14:13
2023-10-17T14:32
израиль
каир (город)
россия
анатолий викторов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что в случае возможной эвакуации россиян из зоны арабо-израильского конфликта могут быть использованы схемы, которые применялись ранее российской стороной. "Мы исходим из того, что возможно использование имевшихся в прошлом механизмов и прецедентов", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Посол напомнил, что в 2021 году "наших граждан мы с территории Газы вывезли, доставили автобусами, специально нами заказанными, до Каира, откуда авиарейсами МЧС наши граждане были доставлены в Москву". "Мы исходим из того, что такая схема может быть применена и сейчас. Все необходимые меры с нашей стороны приняты", - сказал Викторов.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, каир (город), россия, анатолий викторов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Каир (город), Россия, Анатолий Викторов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол рассказал, как можно эвакуировать россиян из сектора Газа
Посол Викторов рассказал о схемах возможной эвакуации россиян из сектора Газа