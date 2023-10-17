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Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 17.10.2023
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13:28 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903311912.html
Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы
Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 17.10.2023
Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы
Российская сторона следит за ситуацией и прорабатывает возможность эвакуации обратившихся граждан РФ из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:28
2023-10-17T13:28
россия
москва
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией и прорабатывает возможность эвакуации обратившихся граждан РФ из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Внимательно следим за развитие ситуации на земле, прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа... Все необходимые подготовительные меры с нашей стороны, с российской, приняты, ждем возможности, когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход", - сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" российский посол.
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россия, москва, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов
Россия, Москва, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов
Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы

Посол: Россия прорабатывает возможность эвакуации соотечественников из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией и прорабатывает возможность эвакуации обратившихся граждан РФ из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Внимательно следим за развитие ситуации на земле, прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа... Все необходимые подготовительные меры с нашей стороны, с российской, приняты, ждем возможности, когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход", - сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" российский посол.
 
РоссияМоскваИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнатолий Викторов
 
 
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