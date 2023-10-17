https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903311912.html

Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы

Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 17.10.2023

Посол в Израиле ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян из Газы

Российская сторона следит за ситуацией и прорабатывает возможность эвакуации обратившихся граждан РФ из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:28

2023-10-17T13:28

2023-10-17T13:28

россия

москва

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией и прорабатывает возможность эвакуации обратившихся граждан РФ из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Внимательно следим за развитие ситуации на земле, прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа... Все необходимые подготовительные меры с нашей стороны, с российской, приняты, ждем возможности, когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход", - сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" российский посол.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов