https://ria.ru/20231017/eleron-7-1903218626.html

Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой - РИА Новости, 17.10.2023

Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:05

2023-10-17T03:05

2023-10-17T03:05

казань

украина

безопасность

технологии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил улучшенную тепловизионную камеру, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков. "Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7" по результатам эксплуатации в зоне СВО. В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера, увеличивается её разрешение", - сказал он. Васьков добавил, что в рамках модернизации была увеличена продолжительность полёта дрона: с трёх до четырёх часов. Кроме того, переработаны каналы управления и передачи видеоизображения "Элерона-7" – они стали более помехозащищёнными. "Заказчик доволен тем, как наши беспилотники показывают себя в ходе спецоперации. Мы постоянно находимся в диалоге, выслушиваем их пожелания. За 1,5 года СВО объем производства увеличился у нас кратно – расширяем производственные мощности, набираем новые кадры", - добавил собеседник агентства. Предприятие "Эникс" было основано в Казани в 1988 году. Основные направления работы: разработка, производство, серийные поставки, ремонт и сервисное обслуживание беспилотников и воздушных мишеней для обучения расчётов ПВО, а также подготовка операторов дронов.

https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html

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казань, украина, безопасность, технологии