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Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой - РИА Новости, 17.10.2023
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03:05 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/eleron-7-1903218626.html
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой - РИА Новости, 17.10.2023
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой
Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:05
2023-10-17T03:05
казань
украина
безопасность
технологии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил улучшенную тепловизионную камеру, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков. "Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7" по результатам эксплуатации в зоне СВО. В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера, увеличивается её разрешение", - сказал он. Васьков добавил, что в рамках модернизации была увеличена продолжительность полёта дрона: с трёх до четырёх часов. Кроме того, переработаны каналы управления и передачи видеоизображения "Элерона-7" – они стали более помехозащищёнными. "Заказчик доволен тем, как наши беспилотники показывают себя в ходе спецоперации. Мы постоянно находимся в диалоге, выслушиваем их пожелания. За 1,5 года СВО объем производства увеличился у нас кратно – расширяем производственные мощности, набираем новые кадры", - добавил собеседник агентства. Предприятие "Эникс" было основано в Казани в 1988 году. Основные направления работы: разработка, производство, серийные поставки, ремонт и сервисное обслуживание беспилотников и воздушных мишеней для обучения расчётов ПВО, а также подготовка операторов дронов.
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html
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казань, украина, безопасность, технологии
Казань, Украина, Безопасность, Технологии
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

Задействованный в зоне СВО дрон "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил улучшенную тепловизионную камеру, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков.
«
"Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7" по результатам эксплуатации в зоне СВО. В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера, увеличивается её разрешение", - сказал он.
Васьков добавил, что в рамках модернизации была увеличена продолжительность полёта дрона: с трёх до четырёх часов. Кроме того, переработаны каналы управления и передачи видеоизображения "Элерона-7" – они стали более помехозащищёнными.
"Заказчик доволен тем, как наши беспилотники показывают себя в ходе спецоперации. Мы постоянно находимся в диалоге, выслушиваем их пожелания. За 1,5 года СВО объем производства увеличился у нас кратно – расширяем производственные мощности, набираем новые кадры", - добавил собеседник агентства.
Предприятие "Эникс" было основано в Казани в 1988 году. Основные направления работы: разработка, производство, серийные поставки, ремонт и сервисное обслуживание беспилотников и воздушных мишеней для обучения расчётов ПВО, а также подготовка операторов дронов.
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