https://ria.ru/20231017/eksport-1903397700.html

ГД приняла в I чтении проект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

ГД приняла в I чтении проект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям - РИА Новости, 17.10.2023

ГД приняла в I чтении проект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:09

2023-10-17T17:09

2023-10-17T17:10

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. В начале июня с таким предложением выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом". Законопроект, внесенный группой депутатов из разных фракций, направлен на повышение эффективности проектов сжижения газа. Для этого предлагается обеспечить возможность экспорта сжиженного природного газа без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ. Одновременно возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Для этого в перечень лиц, которые могут экспортировать СПГ, включаются юрлица, реализующие инвестпроекты производства СПГ мощностью более 20 тонн в час, при условии, что более половины их уставного капитала принадлежит лицам, имеющим право распоряжаться подобной долей в капитале экспортеров СПГ. Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

https://ria.ru/20231012/spg-1902330827.html

https://ria.ru/20231011/spg-1902033465.html

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экономика, газпром, новатэк, госдума рф, ямал спг, россия, цены на нефть, леонид михельсон