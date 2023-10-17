https://ria.ru/20231017/eksport-1903215709.html

Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях

Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях - РИА Новости, 17.10.2023

Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях

Более половины российского экспорта в Европу в августе оплачивалось в рублях, что происходит третий раз в истории, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:05

2023-10-17T02:05

2023-10-17T02:05

европа

россия

карибский бассейн

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более половины российского экспорта в Европу в августе оплачивалось в рублях, что происходит третий раз в истории, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, по данным регулятора, в августе доля рублевых расчетов за экспорт России в Европу выросла на 4 процентных пункта - до 53,1%, что крайне близко к историческому максимуму, зафиксированному в июне этого года (53,2%). Еще 34,1% расчетов происходило в недружественных валютах, а остальные 12,8% - в других. Впервые доля рублевых расчетов за экспорт России в Европу превысила половину в мае текущего года. Страны Карибского бассейна почти полностью перешли на расчеты за экспорт в рублях: его доля за последний месяц лета выросла на 5,5 процентного пункта - до 83,8%, при этом на недружественные валюты приходилось 14,4%, а на остальные - лишь 1,9%. При этом в Азии и Африке за российский экспорт в основном расплачивались дружественными валютами: их доля достигла рекордных 40,6% в расчетах азиатских стран и максимальных за всю историю наблюдений 78,8% у африканских стран. В этих регионах рубль занял второе место - 36% и 11,5% соответственно. В Америке за российские товары и услуги продолжали платить главным образом в "токсичных" валютах - здесь они занимали 76,7% всех расчетов. Около 20,6% приходилось на рубли, а 2,7% - на юани. Одновременно в Океании доминировали "токсичные" валюты, которые занимают в расчетах 50,2%, рубль на втором месте с 48%, а еще 1,8% занимают дружественные валюты.

https://ria.ru/20230905/udobreniya-1894167110.html

https://ria.ru/20231012/eksport-1902387489.html

европа

россия

карибский бассейн

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европа, россия, карибский бассейн, центральный банк рф (цб рф), экономика