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Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform - РИА Новости, 17.10.2023
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12:00 17.10.2023 (обновлено: 12:35 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ekomarafon-1903024698.html
Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform
Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform - РИА Новости, 17.10.2023
Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform
Компания Ecoplatform совместно с программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускают двухмесячный марафон заданий РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:00
2023-10-17T12:35
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МОСКВА, 17 окт - Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". Компания Ecoplatform совместно с программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускают двухмесячный марафон заданий для студентов Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. За выполнение 10 заданий на тему экологии ребята получат баллы, которые можно обменять на престижные бонусы.Экомарафон включает 10 заданий разной сложности, каждое из которых заставит задуматься о своем экологическом поведении и культуре потребления. Студенты будут сдавать пластиковые бутылки в фандоматы Ecoplatform – ведущего производителя и оператора оборудования для сбора вторсырья в России, рассчитают углеродный след, который они оставляют, найдут продукты с экомаркировкой "Листок жизни", найдут места, где можно бесплатно наполнить свою бутылку водой – рефил-точки.Также у участников марафона будет шанс проявить свои лидерские и организаторские способности, выполнив задания более высокого уровня. Им предложат создать собственный пункт сбора крышечек, предложить решение экологической проблемы, пройти курс по эковолонтерству от платформы ДОБРО.РФ и провести экологический урок для друзей, знакомых или коллег."По данным последних исследований ВЦИОМ, единоразовые экологичные действия уже не привлекают молодежь, молодым ребятам интересна интеллектуальная экология. Они хотят комплексно осмыслять вопрос заботы о природе, самостоятельно предлагать идеи и решения, участвовать в разработке технологий и инструментов – в конце концов, сделать экологию привычной частью жизни", – прокомментировал руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.За все задания ребятам начислят баллы, которые повлияют на рейтинг участников марафона. По итогам выполнения заданий будет определен список победителей, которые получат главные призы от партнеров.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUnJbsv4LJ
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Артем Смирнов
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353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform

© Фото : АНО "Россия – страна возможностей"Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform
Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : АНО "Россия – страна возможностей"
Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform
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МОСКВА, 17 окт - Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". Компания Ecoplatform совместно с программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускают двухмесячный марафон заданий для студентов Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. За выполнение 10 заданий на тему экологии ребята получат баллы, которые можно обменять на престижные бонусы.
Экомарафон включает 10 заданий разной сложности, каждое из которых заставит задуматься о своем экологическом поведении и культуре потребления. Студенты будут сдавать пластиковые бутылки в фандоматы Ecoplatform – ведущего производителя и оператора оборудования для сбора вторсырья в России, рассчитают углеродный след, который они оставляют, найдут продукты с экомаркировкой "Листок жизни", найдут места, где можно бесплатно наполнить свою бутылку водой – рефил-точки.
Также у участников марафона будет шанс проявить свои лидерские и организаторские способности, выполнив задания более высокого уровня. Им предложат создать собственный пункт сбора крышечек, предложить решение экологической проблемы, пройти курс по эковолонтерству от платформы ДОБРО.РФ и провести экологический урок для друзей, знакомых или коллег.
"По данным последних исследований ВЦИОМ, единоразовые экологичные действия уже не привлекают молодежь, молодым ребятам интересна интеллектуальная экология. Они хотят комплексно осмыслять вопрос заботы о природе, самостоятельно предлагать идеи и решения, участвовать в разработке технологий и инструментов – в конце концов, сделать экологию привычной частью жизни", – прокомментировал руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.
За все задания ребятам начислят баллы, которые повлияют на рейтинг участников марафона. По итогам выполнения заданий будет определен список победителей, которые получат главные призы от партнеров.
Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUnJbsv4LJ
 
Пресс-релизы
 
 
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