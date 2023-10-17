https://ria.ru/20231017/ekomarafon-1903024698.html

Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform

Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform - РИА Новости, 17.10.2023

Студенты Вышки в Петербурге пройдут экомарафон от компании Ecoplatform

Компания Ecoplatform совместно с программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускают двухмесячный марафон заданий РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:00

2023-10-17T12:00

2023-10-17T12:35

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903022664_0:150:2500:1556_1920x0_80_0_0_be90af888b18fdeaaa3392daddb831e2.jpg

МОСКВА, 17 окт - Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". Компания Ecoplatform совместно с программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускают двухмесячный марафон заданий для студентов Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. За выполнение 10 заданий на тему экологии ребята получат баллы, которые можно обменять на престижные бонусы.Экомарафон включает 10 заданий разной сложности, каждое из которых заставит задуматься о своем экологическом поведении и культуре потребления. Студенты будут сдавать пластиковые бутылки в фандоматы Ecoplatform – ведущего производителя и оператора оборудования для сбора вторсырья в России, рассчитают углеродный след, который они оставляют, найдут продукты с экомаркировкой "Листок жизни", найдут места, где можно бесплатно наполнить свою бутылку водой – рефил-точки.Также у участников марафона будет шанс проявить свои лидерские и организаторские способности, выполнив задания более высокого уровня. Им предложат создать собственный пункт сбора крышечек, предложить решение экологической проблемы, пройти курс по эковолонтерству от платформы ДОБРО.РФ и провести экологический урок для друзей, знакомых или коллег."По данным последних исследований ВЦИОМ, единоразовые экологичные действия уже не привлекают молодежь, молодым ребятам интересна интеллектуальная экология. Они хотят комплексно осмыслять вопрос заботы о природе, самостоятельно предлагать идеи и решения, участвовать в разработке технологий и инструментов – в конце концов, сделать экологию привычной частью жизни", – прокомментировал руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.За все задания ребятам начислят баллы, которые повлияют на рейтинг участников марафона. По итогам выполнения заданий будет определен список победителей, которые получат главные призы от партнеров.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUnJbsv4LJ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы