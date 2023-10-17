https://ria.ru/20231017/ekoaktivisty-1903343678.html

Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине

Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине - РИА Новости, 17.10.2023

Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине

Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:15

2023-10-17T15:15

2023-10-17T15:15

в мире

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903340081_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8572cbf05599ce99f2c893f0511dc026.jpg

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей Берлина "Часы мира". "Часы мира" на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны", - сообщила столичная полиция в соцести X. Инцидент произошёл во вторник утром, полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия двух забравшихся на часы активистов. Движение "Последнее поколение", в свою очередь, опубликовало видео вандализма на своей страничке в X. "Часы мира" были возведены в 1969 году к 20-летию образования ГДР и показывают время в 146 городах мира. В сентябре активисты распылили краску на Бранденбургские ворота. Члены "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.

https://ria.ru/20230917/vorota-1896813049.html

https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город)