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Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине - РИА Новости, 17.10.2023
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15:15 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ekoaktivisty-1903343678.html
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине - РИА Новости, 17.10.2023
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:15
2023-10-17T15:15
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей Берлина "Часы мира". "Часы мира" на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны", - сообщила столичная полиция в соцести X. Инцидент произошёл во вторник утром, полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия двух забравшихся на часы активистов. Движение "Последнее поколение", в свою очередь, опубликовало видео вандализма на своей страничке в X. "Часы мира" были возведены в 1969 году к 20-летию образования ГДР и показывают время в 146 городах мира. В сентябре активисты распылили краску на Бранденбургские ворота. Члены "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230917/vorota-1896813049.html
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в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине

Эко-активисты облили оранжевой краской знаменитые "Часы мира" в Берлине

© etzte GenerationЭкоктивисты движения "Letzte Generation" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской достопримечательность Берлина "Часы мира"
Экоктивисты движения Letzte Generation в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской достопримечательность Берлина Часы мира
© etzte Generation
Экоктивисты движения "Letzte Generation" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской достопримечательность Берлина "Часы мира"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей Берлина "Часы мира".
«
"Часы мира" на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны", - сообщила столичная полиция в соцести X.
Экоактивисты движения Последнее поколение измазали краской Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота
17 сентября, 15:02
Инцидент произошёл во вторник утром, полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия двух забравшихся на часы активистов. Движение "Последнее поколение", в свою очередь, опубликовало видео вандализма на своей страничке в X.
"Часы мира" были возведены в 1969 году к 20-летию образования ГДР и показывают время в 146 городах мира.
В сентябре активисты распылили краску на Бранденбургские ворота. Члены "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
Акция протеста против одобрения правительством разработки нефтяного месторождения Роузбанк - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Лондоне эко-активисты протестуют против разработки крупного месторождения
30 сентября, 18:35
 
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