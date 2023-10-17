https://ria.ru/20231017/ekoaktivisty-1903343678.html
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине - РИА Новости, 17.10.2023
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:15
2023-10-17T15:15
2023-10-17T15:15
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей Берлина "Часы мира". "Часы мира" на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны", - сообщила столичная полиция в соцести X. Инцидент произошёл во вторник утром, полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия двух забравшихся на часы активистов. Движение "Последнее поколение", в свою очередь, опубликовало видео вандализма на своей страничке в X. "Часы мира" были возведены в 1969 году к 20-летию образования ГДР и показывают время в 146 городах мира. В сентябре активисты распылили краску на Бранденбургские ворота. Члены "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230917/vorota-1896813049.html
https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html
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в мире, берлин (город)
Эко-активисты облили краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
Эко-активисты облили оранжевой краской знаменитые "Часы мира" в Берлине
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости.
Активисты движения "Последнее поколение" в знак протеста против политики правительства в области защиты климата облили
оранжевой краской одну из самых узнаваемых достопримечательностей Берлина "Часы мира".
«
"Часы мира" на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны", - сообщила столичная полиция в соцести X.
В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота
Инцидент произошёл во вторник утром, полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия двух забравшихся на часы активистов. Движение "Последнее поколение", в свою очередь, опубликовало видео вандализма на своей страничке в X.
"Часы мира" были возведены в 1969 году к 20-летию образования ГДР и показывают время в 146 городах мира.
В сентябре активисты распылили краску на Бранденбургские ворота. Члены "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
В Лондоне эко-активисты протестуют против разработки крупного месторождения