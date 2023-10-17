https://ria.ru/20231017/dvizhenie-1903457876.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.10.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:48

2023-10-17T20:48

2023-10-17T20:54

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.О приостановке движения инфоцентр информировал во вторник в 19.56 мск. Причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.46 мск.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

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