https://ria.ru/20231017/dvizhenie-1903457876.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.10.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:48
2023-10-17T20:48
2023-10-17T20:54
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.О приостановке движения инфоцентр информировал во вторник в 19.56 мск. Причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.46 мск.
https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_113fca186c72ec3466d3ef745c7a2ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили