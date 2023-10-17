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В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке - РИА Новости, 17.10.2023
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18:12 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке - РИА Новости, 17.10.2023
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке
Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщила пресс-служба областного ГИБДД. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:12
2023-10-17T18:12
происшествия
екатеринбург
гибдд мвд рф
peugeot 3008
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщила пресс-служба областного ГИБДД. "По предварительным данным, в районе дома 79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и последствия аварии, движение транспорта на данном участке ограничено, добавили в ведомстве.
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф, peugeot 3008
Происшествия, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ, Peugeot 3008
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли на месте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщила пресс-служба областного ГИБДД.
«
"По предварительным данным, в районе дома 79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и последствия аварии, движение транспорта на данном участке ограничено, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияЕкатеринбургГИБДД МВД РФPeugeot 3008
 
 
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