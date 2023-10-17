https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html

В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке - РИА Новости, 17.10.2023

В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщила пресс-служба областного ГИБДД. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:12

2023-10-17T18:12

2023-10-17T18:12

происшествия

екатеринбург

гибдд мвд рф

peugeot 3008

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщила пресс-служба областного ГИБДД. "По предварительным данным, в районе дома 79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и последствия аварии, движение транспорта на данном участке ограничено, добавили в ведомстве.

екатеринбург

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф, peugeot 3008