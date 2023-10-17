Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 17.10.2023 (обновлено: 15:29 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dtp-1903343904.html
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 17.10.2023
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом
Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:16
2023-10-17T15:29
происшествия
альметьевск
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903348331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2e801295f504ae66bcbb543da4b7ecf.jpg
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 17 октября около 09.50 в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде… произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки "Газель", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, так как отвлекся на прием оплаты за проезд от пассажира. На место происшествия выехал старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции их Набережных Челнов. Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html
альметьевск
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903348331_257:0:1217:720_1920x0_80_0_0_384779ea0a4b86db55f5ef1ad565c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, альметьевск, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Альметьевск, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом

В Татарстане на переезде локомотив столкнулся с пассажирским автобусом "Газель"

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения мотовоза с автобусом в Татарстане. 17 октября 2023
Место столкновения мотовоза с автобусом в Татарстане. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения мотовоза с автобусом в Татарстане. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, 17 октября около 09.50 в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде… произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки "Газель", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
16 октября, 10:12
По данным прокуратуры, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, так как отвлекся на прием оплаты за проезд от пассажира.
На место происшествия выехал старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции их Набережных Челнов.
Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Подмосковье электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде
8 октября, 21:15
 
ПроисшествияАльметьевскНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала