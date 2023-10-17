https://ria.ru/20231017/dtp-1903343904.html
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 17.10.2023
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом
Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:16
2023-10-17T15:16
2023-10-17T15:29
происшествия
альметьевск
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 17 октября около 09.50 в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде… произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки "Газель", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, так как отвлекся на прием оплаты за проезд от пассажира. На место происшествия выехал старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции их Набережных Челнов. Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html
альметьевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Альметьевск, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом
В Татарстане на переезде локомотив столкнулся с пассажирским автобусом "Газель"
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, 17 октября около 09.50 в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде… произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки "Газель", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, так как отвлекся на прием оплаты за проезд от пассажира.
На место происшествия выехал старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции их Набережных Челнов
.
Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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