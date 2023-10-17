https://ria.ru/20231017/dtp-1903343904.html

В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом

В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 17.10.2023

В Татарстане локомотив столкнулся с пассажирским автобусом

Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:16

2023-10-17T15:16

2023-10-17T15:29

происшествия

альметьевск

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мотовоз (локомотив для маневровых и вспомогательных работ) столкнулся с автобусом на переезде в Альметьевске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 17 октября около 09.50 в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде… произошло столкновение мотовоза с пассажирским автобусом марки "Газель", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, так как отвлекся на прием оплаты за проезд от пассажира. На место происшествия выехал старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции их Набережных Челнов. Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html

https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html

альметьевск

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, альметьевск, набережные челны, республика татарстан (татарстан)